Экипаж SpaceX Crew-12 с российским космонавтом отправился к месту запуска
Наука
 
03:53 07.02.2026
Экипаж SpaceX Crew-12 с российским космонавтом отправился к месту запуска
Экипаж SpaceX Crew-12 с российским космонавтом отправился к месту запуска
Экипаж SpaceX Crew-12 с российским космонавтом отправился к месту запуска

Космонавт Андрей Федяев
Космонавт Андрей Федяев - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Космонавт Андрей Федяев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Члены экипажа миссии SpaceX Crew-12, в который входит российский космонавт Андрей Федяев, направляются в Космический центр Кеннеди во Флориде, где пройдут финальную подготовку перед запуском к Международной космической станции (МКС) на следующей неделе, сообщает НАСА.
"Члены экипажа миссии NASA SpaceX Crew-12 направляются в Космический центр Кеннеди во Флориде для завершения финальной подготовки перед запуском к Международной космической станции", - говорится в сообщении агентства в пятницу.
Ожидается, что экипаж прибудет около 4.42 мск в субботу на посадочную площадку Космического центра Кеннеди во Флориде.
Ранее НАСА объявило, что самой ранней возможной датой для запуска миссии Crew-12 на космическом корабле SpaceX Dragon к МКС является 11 февраля.
В экипаж Crew-12 входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.
Наука
 
 
