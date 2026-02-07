Историк рассказал о среднем сроке жизни заключенных Маутхаузена

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Средний срок жизни заключенных концлагеря Маутхаузен составлял около двух недель, рассказал РИА Новости вице-президент Международного комитета "Маутхаузен", кандидат исторических наук Алексей Конопатченков.
"Каждый день они (заключенные - ред.) выполняли бесчисленное количество физических упражнений, их кормили практически впроголодь, унижали. И средний срок жизни составлял около двух недель", - сказал Конопатченков.
Он подчеркнул, что Маутхаузен в нацистской системе концлагерей являлся самым жестким, относился к III категории. Но кроме этого, по словам историка, он являлся самым интернациональным из всех концлагерей Третьего рейха.
Особое место в системе данного лагеря занимал 20-й блок, где содержались советские офицеры, которые ранее совершили побег.
"Двадцатый блок был огорожен высокой отдельной стеной. Там находились две пулеметные вышки и колючая проволока с напряжением тока. Это был фактически концлагерь в концлагере, отдельный барак. И узники этого барака не имели никаких отношений с другими узниками Маутхаузена", - пояснил историк.
Основная задача отдельного 20-го блока заключалась в том, чтобы изолировать советских офицеров, у которых были силы к сопротивлению.
"Они были готовы сопротивляться, и необходимо было сломить их волю, уничтожить не только физически, но и морально", - сказал Конопатченков.
В ночь на 3 февраля 1945 года советские военнопленные организовали восстание и побег из Маутхаузена. На свободу вырвались около 500 человек. Они справились с охраной и преодолели две полосы колючей проволоки. На бежавших из лагеря узников была открыта охота. В ней приняли участие не только военные, но и жители ближайших деревень, которые выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам. Несмотря на это, среди местных жителей были и те, кто помогал бежавшим узникам лагеря и укрывал их в погребах. В 2025 году в России состоялась премьера документального фильма об этих событиях - "Охота на зайцев".
