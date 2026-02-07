Рейтинг@Mail.ru
Общественники предложили закрепить понятие "деструктивного контента" - РИА Новости, 07.02.2026
04:49 07.02.2026
Общественники предложили закрепить понятие "деструктивного контента"
Общественники предложили закрепить понятие "деструктивного контента" - РИА Новости, 07.02.2026
Общественники предложили закрепить понятие "деструктивного контента"
Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила закрепить понятие "деструктивного контента" РИА Новости, 07.02.2026
2026
общество, интернет
Общество, Интернет
Общественники предложили закрепить понятие "деструктивного контента"

РИА Новости: Лещинская предложила закрепить понятие деструктивного контента

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила закрепить понятие "деструктивного контента"
Обращение с соответствующим предложением в адрес главы Минцифры Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.
"Движение "Здоровое Отечество" предлагает рассмотреть следующие меры: законодательно закрепить понятие "деструктивный контент" как самостоятельную правовую категорию; отнести к деструктивному контенту публикации, содержащие изображения, видеоматериалы, имена либо иные данные, позволяющие прямо или косвенно идентифицировать несовершеннолетних участников преступлений, включая как правонарушителей, так и пострадавших", - сказано в документе.
Также предлагается распространить данные требования не только на традиционные СМИ, но и на цифровые медиаплатформы, включая Telegram-каналы, блоги, новостные агрегаторы и иные публичные онлайн-ресурсы, сохранить возможность обезличенного информирования, публикации официальных сводок и аналитических материалов без визуализации и персонализации несовершеннолетних, а также предусмотреть отдельную ответственность для редакций СМИ, администраторов Telegram-каналов и блогеров за распространение деструктивного контента.
"Отдельно отмечаем, что инициатива движения не предполагает введения цензуры или ограничения права общества на получение информации. Речь идёт о правовом разграничении экстремистского, террористического контента и деструктивной информации, которые имеют абсолютно разную природу происхождения", - добавляется в обращении.
В движении отметили, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует самостоятельное и чётко сформулированное определение деструктивного контента, несмотря на его широкое распространение в средствах массовой информации, Telegram-каналах, блогах и на иных цифровых платформах.
