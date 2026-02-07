Общественники предложили закрепить понятие "деструктивного контента"

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Председатель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила закрепить понятие "деструктивного контента"

Обращение с соответствующим предложением в адрес главы Минцифры Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.

"Движение "Здоровое Отечество" предлагает рассмотреть следующие меры: законодательно закрепить понятие "деструктивный контент" как самостоятельную правовую категорию; отнести к деструктивному контенту публикации, содержащие изображения, видеоматериалы, имена либо иные данные, позволяющие прямо или косвенно идентифицировать несовершеннолетних участников преступлений, включая как правонарушителей, так и пострадавших", - сказано в документе.

Также предлагается распространить данные требования не только на традиционные СМИ, но и на цифровые медиаплатформы, включая Telegram-каналы, блоги, новостные агрегаторы и иные публичные онлайн-ресурсы, сохранить возможность обезличенного информирования, публикации официальных сводок и аналитических материалов без визуализации и персонализации несовершеннолетних, а также предусмотреть отдельную ответственность для редакций СМИ, администраторов Telegram-каналов и блогеров за распространение деструктивного контента.

"Отдельно отмечаем, что инициатива движения не предполагает введения цензуры или ограничения права общества на получение информации. Речь идёт о правовом разграничении экстремистского, террористического контента и деструктивной информации, которые имеют абсолютно разную природу происхождения", - добавляется в обращении.