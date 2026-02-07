Рейтинг@Mail.ru
Глава "Литфонда" рассказал, что отличает коллекционеров из России - РИА Новости, 07.02.2026
Культура
 
12:37 07.02.2026
Глава "Литфонда" рассказал, что отличает коллекционеров из России
Глава "Литфонда" рассказал, что отличает коллекционеров из России
Российских коллекционеров отличает широта интересов и открытость к мировой культуре, сообщил в интервью РИА Новости глава Аукционного дома "Литфонд" Сергей... РИА Новости, 07.02.2026
Глава "Литфонда" рассказал, что отличает коллекционеров из России

РИА Новости: коллекционеров из России отличает широта интересов

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российских коллекционеров отличает широта интересов и открытость к мировой культуре, сообщил в интервью РИА Новости глава Аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.
"Российские коллекционеры всегда славились широтой интересов, любознательностью и открытостью к мировой культуре. Именно поэтому сегодня Россия обладает богатейшими собраниями западноевропейского искусства", - рассказал он.
При этом глава "Литфонда" отметил, что коллекционирование в большинстве случаев имеет национальные интересы: китайцы любят и покупают китайское, американцы - американское, а россияне - российское.
По словам Бурмистрова, у "Литфонда" практически нет клиентов-иностранцев, ведь предметы искусства и антиквариата в массе своей не разрешены к вывозу за пределы России.
"Поэтому, если среди наших клиентов и встречаются иностранцы, то это только те, кто уже давно живет в России и связал свою судьбу с нашей страной", - заключил он.
Культура
 
 
