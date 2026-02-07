Россияне стали чаще ездить в КНДР

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Туристы из России в прошлом году стали выезжать в Корейскую Народную Демократическую Республику в 2,6 раза чаще, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные.
Так, количество поездок россиян в КНДР в прошлом году подскочило до 5,1 тысячи с 2 тысяч годом ранее.
Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма, заявил Путин
19 июня 2024, 12:42
Рост интереса россиян может объясняться запуском в конце июля прошлого года прямого авиасообщения между столицами России и КНДР. Сейчас между странами совершается один рейс в месяц.
Еще перед запуском прямого авиасообщения с Россией власти КНДР открыли в городе Вонсан пляжный курорт, отели которого рассчитаны на 20 тысяч человек.
"Нигде такого не видели". Туристы из России описали отдых в Северной Корее
19 июля 2025, 14:26