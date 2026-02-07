https://ria.ru/20260207/kitay-2072889857.html
Россияне совершили рекордное число поездок в Китай
Россияне совершили рекордное число поездок в Китай
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россияне активно пользуются безвизовым режимом с Китаем: в четвертом квартале прошлого года количество поездок в Поднебесную подскочило до рекордных 746 тысяч, выяснило РИА Новости по статистическим данным.
Китай
с 15 сентября на год ввел пилотный безвизовый режим для граждан России
, позволяющий находиться в стране до 30 дней с туристическими и деловыми целями, а также для посещения родственников или транзита.
По данным статистики, в октябре-декабре россияне совершили рекордные для одного квартала 745,8 тысячи поездок в Китай, что почти на 40% больше уровня годом ранее.
В частности, количество туристических поездок выросло почти на треть, до 395,6 тысячи, а частных - в 1,8 раза, до 231,1 тысячи. Одновременно число путешествий с деловыми целями за год уменьшилось на 4%, составив 28,7 тысячи. На остальные цели поездок безвизовый режим не распространяется.
В целом за год количество поездок россиян в Китай подскочило с 1,9 миллиона до 2,47 миллиона. Это стало вторым значением в современной истории - больше было только в 2019 году (2,6 миллиона).