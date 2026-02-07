Россияне совершили рекордное число поездок в Китай

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россияне активно пользуются безвизовым режимом с Китаем: в четвертом квартале прошлого года количество поездок в Поднебесную подскочило до рекордных 746 тысяч, выяснило РИА Новости по статистическим данным.

Китай с 15 сентября на год ввел пилотный безвизовый режим для граждан России , позволяющий находиться в стране до 30 дней с туристическими и деловыми целями, а также для посещения родственников или транзита.

По данным статистики, в октябре-декабре россияне совершили рекордные для одного квартала 745,8 тысячи поездок в Китай, что почти на 40% больше уровня годом ранее.

В частности, количество туристических поездок выросло почти на треть, до 395,6 тысячи, а частных - в 1,8 раза, до 231,1 тысячи. Одновременно число путешествий с деловыми целями за год уменьшилось на 4%, составив 28,7 тысячи. На остальные цели поездок безвизовый режим не распространяется.