На Камчатке не исключили выпадения пепла от вулкана Шивелуч
07:52 07.02.2026 (обновлено: 07:54 07.02.2026)
На Камчатке не исключили выпадения пепла от вулкана Шивелуч
На Камчатке не исключили выпадения пепла от вулкана Шивелуч
В Тигильском округе Камчатского края не исключается выпадение пепла от извергающегося вулкана Шивелуч, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 07.02.2026
камчатский край
шивелуч
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатка
происшествия
камчатский край
шивелуч
россия
камчатка
камчатский край, шивелуч, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатка, происшествия
Камчатский край, Шивелуч, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Камчатка, Происшествия
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев – РИА Новости. В Тигильском округе Камчатского края не исключается выпадение пепла от извергающегося вулкана Шивелуч, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Как ранее сообщала Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT), в субботу Шивелуч, который активно извергается с конца января, выбросил пепел на высоту 10,5 километра (при высоте самого исполина — 3283 метра). Пепловый шлейф, поданным вулканологов, распространяется в северо-западном направлении от вулкана, вглубь полуострова.
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс
Вчера, 03:51
"На пути следования находятся населенные пункты Тигильского муниципального округа, где не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла", — проинформировало ГУ МЧС в МАХ.
В сообщении уточняется, что в настоящий момент выпадения пепла в населённых пунктах не зафиксировано. Также спасатели отметили, что зарегистрированных туристских групп в районе активного вулкана нет.
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру
29 января, 17:39
 
Камчатский край Шивелуч Россия МЧС России Камчатка Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
