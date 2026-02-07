На Камчатке не исключили выпадения пепла от вулкана Шивелуч

П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев – РИА Новости. В Тигильском округе Камчатского края не исключается выпадение пепла от извергающегося вулкана Шивелуч, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как ранее сообщала Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT), в субботу Шивелуч, который активно извергается с конца января, выбросил пепел на высоту 10,5 километра (при высоте самого исполина — 3283 метра). Пепловый шлейф, поданным вулканологов, распространяется в северо-западном направлении от вулкана, вглубь полуострова.

МАХ. "На пути следования находятся населенные пункты Тигильского муниципального округа, где не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла", — проинформировало ГУ МЧС