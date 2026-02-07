https://ria.ru/20260207/kamchatka-2072847899.html
На Камчатке не исключили выпадения пепла от вулкана Шивелуч
В Тигильском округе Камчатского края не исключается выпадение пепла от извергающегося вулкана Шивелуч, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T07:52:00+03:00
2026-02-07T07:52:00+03:00
2026-02-07T07:54:00+03:00
На Камчатке не исключили выпадения пепла от вулкана Шивелуч
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 фев – РИА Новости. В Тигильском округе Камчатского края не исключается выпадение пепла от извергающегося вулкана Шивелуч, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Как ранее сообщала Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT), в субботу Шивелуч, который активно извергается с конца января, выбросил пепел на высоту 10,5 километра (при высоте самого исполина — 3283 метра). Пепловый шлейф, поданным вулканологов, распространяется в северо-западном направлении от вулкана, вглубь полуострова.
"На пути следования находятся населенные пункты Тигильского муниципального округа, где не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла", — проинформировало ГУ МЧС
в МАХ
.
В сообщении уточняется, что в настоящий момент выпадения пепла в населённых пунктах не зафиксировано. Также спасатели отметили, что зарегистрированных туристских групп в районе активного вулкана нет.