Кадыров показал кадры ликвидации боевиков ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 07.02.2026
10:59 07.02.2026
Кадыров показал кадры ликвидации боевиков ВСУ в Константиновке
Кадыров показал кадры ликвидации боевиков ВСУ в Константиновке
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры ликвидации украинских боевиков в Константиновке ДНР.
2026-02-07T10:59:00+03:00
2026-02-07T10:59:00+03:00
2026
Кадыров показал кадры ликвидации боевиков ВСУ в Константиновке

Кадыров опубликовал кадры ликвидации пяти боевиков ВСУ в Константиновке

ГРОЗНЫЙ, 7 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры ликвидации украинских боевиков в Константиновке ДНР.
"В городе Константиновка ДНР успешно работает вместе с другими российскими подразделениями личный состав 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ… Наши бойцы контролируют территорию частного сектора.… На кадрах вы видите одну из таких нейтрализованных групп бандитов ВСУ из пяти боевиков", — написал Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Кадыров рассказал о новой группе добровольцев, отправившихся в зону СВО
6 февраля, 17:21
Он уточнил, что передвижение боевиков ВСУ было зафиксировано в ходе аэроразведки операторов БПЛА подразделения.
"Враг пытался действовать незаметно. Не получилось. В итоге к ликвидации противника подключились расчёты FPV-дронов", — написал глава Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Кадыров рассказал об уроженцах Чечни, вернувшихся из украинского плена
6 февраля, 08:27
 
БезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
