https://ria.ru/20260207/kadyrov-2072865418.html
Кадыров показал кадры ликвидации боевиков ВСУ в Константиновке
Кадыров показал кадры ликвидации боевиков ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 07.02.2026
Кадыров показал кадры ликвидации боевиков ВСУ в Константиновке
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры ликвидации украинских боевиков в Константиновке ДНР. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T10:59:00+03:00
2026-02-07T10:59:00+03:00
2026-02-07T10:59:00+03:00
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072865085_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02f8c112d1ec600dd00f83b7e7293fe4.jpg
https://ria.ru/20260206/kadyrov-2072753336.html
https://ria.ru/20260206/chechnya-2072602498.html
константиновка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072865085_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c8bc86d25744cdbc533d360dfca8eabd.jpg
Кадры боевой работы мотострелкового полка "Север-АХМАТ" в Константиновке
Кадры боевой работы мотострелкового полка "Север-АХМАТ" в Константиновке.
2026-02-07T10:59
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров показал кадры ликвидации боевиков ВСУ в Константиновке
Кадыров опубликовал кадры ликвидации пяти боевиков ВСУ в Константиновке