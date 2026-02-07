Франция была замешана в убийстве сына Каддафи, пишут СМИ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Франция была замешана в убийстве ливийского политика Сейф аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, сообщает в пятницу телеканал RT со ссылкой на источники.
Во вторник вечером источник РИА Новости сообщил, что 53-летний Сейф аль-Ислам Каддафи погиб при нападении на его дом в городе Зинтан на северо-западе страны. Информацию подтвердили его родственники. Правоохранительные органы Ливии пока не установили, кто стоял за убийством.
"Франция причастна к убийству сына Каддафи, Сейф аль-Ислама", - говорится в публикации Telegram-канала RT со ссылкой на источники, которые рассказали об этом ведущему выходящего на RT шоу Going Underground Афшину Раттанси.
По ряду сообщений, президент Франции Эммануэль Макрон санкционировал ликвидацию "нежелательных лидеров" в странах Африки, уточняет RT. Сейф аль-Ислам был в их числе, поскольку его считали способным воссоединить Ливию после гражданской войны и вмешательства в нее стран НАТО, сказано в сообщении.
Сейф аль-Ислам участвовал в политической жизни страны еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.