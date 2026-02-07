Рейтинг@Mail.ru
Франция была замешана в убийстве сына Каддафи, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 07.02.2026 (обновлено: 01:33 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/kaddafi-2072824219.html
Франция была замешана в убийстве сына Каддафи, пишут СМИ
Франция была замешана в убийстве сына Каддафи, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
Франция была замешана в убийстве сына Каддафи, пишут СМИ
Франция была замешана в убийстве ливийского политика Сейф аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, сообщает в пятницу телеканал RT со... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T01:10:00+03:00
2026-02-07T01:33:00+03:00
в мире
ливия
франция
зинтан
муаммар каддафи
эммануэль макрон
нато
судьба родственников муамара каддафи после его гибели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125763/39/1257633907_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a307309400b4c7337e2294924888abaf.jpg
https://ria.ru/20260204/kaddafi-2072324241.html
https://ria.ru/20260204/kaddafi-2072188824.html
ливия
франция
зинтан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125763/39/1257633907_0:0:1728:1295_1920x0_80_0_0_81830277080c6774c464cc0403906b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливия, франция, зинтан, муаммар каддафи, эммануэль макрон, нато, судьба родственников муамара каддафи после его гибели
В мире, Ливия, Франция, Зинтан, Муаммар Каддафи, Эммануэль Макрон, НАТО, Судьба родственников Муамара Каддафи после его гибели
Франция была замешана в убийстве сына Каддафи, пишут СМИ

RT: Франция причастна к убийству сына Каддафи

© AP Photo / Ben Curtis, FileСейф аль-Ислам Каддафи
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Ben Curtis, File
Сейф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Франция была замешана в убийстве ливийского политика Сейф аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, сообщает в пятницу телеканал RT со ссылкой на источники.
Во вторник вечером источник РИА Новости сообщил, что 53-летний Сейф аль-Ислам Каддафи погиб при нападении на его дом в городе Зинтан на северо-западе страны. Информацию подтвердили его родственники. Правоохранительные органы Ливии пока не установили, кто стоял за убийством.
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Сына Каддафи могли убить по политическим мотивам, считает алжирский депутат
4 февраля, 22:11
"Франция причастна к убийству сына Каддафи, Сейф аль-Ислама", - говорится в публикации Telegram-канала RT со ссылкой на источники, которые рассказали об этом ведущему выходящего на RT шоу Going Underground Афшину Раттанси.
По ряду сообщений, президент Франции Эммануэль Макрон санкционировал ликвидацию "нежелательных лидеров" в странах Африки, уточняет RT. Сейф аль-Ислам был в их числе, поскольку его считали способным воссоединить Ливию после гражданской войны и вмешательства в нее стран НАТО, сказано в сообщении.
Сейф аль-Ислам участвовал в политической жизни страны еще во время правления его отца Муаммара Каддафи, убитого в октябре 2011 года. В 2021 году он собирался принять участие в президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.
Сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Племянник убитого сына Каддафи опубликовал его последнее сообщение
4 февраля, 13:46
 
В миреЛивияФранцияЗинтанМуаммар КаддафиЭммануэль МакронНАТОСудьба родственников Муамара Каддафи после его гибели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала