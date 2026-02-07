Фестиваль зимней сакуры открылся в Японии

ТОКИО, 7 фев - РИА Новости. Ежегодный фестиваль зимней сакуры, который традиционно привлекает сотни тысяч туристов со всей Японии и из-за рубежа, стартовал в субботу в японском городе Кавадзу на полуострове Идзу.

Согласно программе фестиваля, с которой ознакомилось РИА Новости, он продлится до 8 марта.

Главной достопримечательностью считается аллея протяженностью около четырех километров вдоль реки Кавадзу, где высажены 850 деревьев кавадзу-дзакуры с ее характерными насыщенно-розовыми цветами. В отличие от привычной многим весенней сакуры с цветами нежных, почти белых оттенков и коротким периодом цветения, бутоны кавадзу-дзакуры распускаются постепенно, а цветы могут сохраняться почти месяц.

Всего в городе порядка 8 тысяч деревьев этого вида сакуры.

По данным организаторов, в этом году цветение началось немного раньше обычного, и на отдельных деревьях бутоны уже раскрылись на 10–20%. В период фестиваля работают уличные лавки, проходят различные мероприятия, а по вечерам включается подсветка деревьев, создающая эффект "ночной сакуры".