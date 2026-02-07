Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг - РИА Новости, 07.02.2026
22:43 07.02.2026 (обновлено: 22:45 07.02.2026)
В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг
В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг - РИА Новости, 07.02.2026
В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг
Тысячи израильтян собрались в субботу вечером на антиправительственный митинг в Тель-Авиве с требованием к властям незамедлительно сформировать государственную... РИА Новости, 07.02.2026
в мире
тель-авив
израиль
ливан
биньямин нетаньяху
хамас
тель-авив
израиль
ливан
в мире, тель-авив, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Тель-Авив, Израиль, Ливан, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг

РИА Новости: в Тель-Авиве тысячи людей вышли на митинг против правительства

© AP Photo / Leo CorreaВид на Тель-Авив
Вид на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Leo Correa
Вид на Тель-Авив. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Тысячи израильтян собрались в субботу вечером на антиправительственный митинг в Тель-Авиве с требованием к властям незамедлительно сформировать государственную комиссию по расследованию провала в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которой более тысячи человек были убиты и более 250 заложников были угнаны в Газу, передает корреспондент РИА Новости.
Акция, организованная рядом антиправительственных организаций, проходит на театральной площади в самом центре Тель-Авива. На месте дежурят полиция и медики, однако демонстрация проходит мирно и без нарушения общественного порядка.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В течение последних двух лет протестующие собирались по субботам в Тель-Авиве в рамках общественной борьбы за возвращение заложников из сектора Газа. В январе Израиль вернул из палестинского анклава тело последнего погибшего заложника, и у активистов заново возник запрос к властям сформировать комиссию по расследованию той трагедии, которая в итоге привела к двухлетнему кровопролитному конфликту в Газе и боевым действиям на других фронтах, включая Ливан, Иран, Сирию и Йемен.
Протестующие размахивают государственными флагами и баннерами с антиправительственными лозунгами.
Ранее в феврале премьер Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал 55-страничный документ, в котором содержатся его ответы на вопросы государственного контролера в рамках проверки провала правительства и силового блока в предотвращении атаки палестинских радикалов 7 октября 2023 года. По утверждению самого премьера, некоторые части документа были засекречены по соображениям безопасности.
Ряд израильских политиков и СМИ усмотрели в этом документе попытку премьера переложить ответственность за этот провал на военных и разведку. В документе выборочно приведены выдержки из стенограмм обсуждений по вопросам безопасности и документы по безопасности за последние 12 лет. Из документа следует, что силовики и министры из окружения премьера возражали против оккупации Газы и свержения власти ХАМАС, а также против интенсивных ликвидаций лидеров радикальных палестинских группировок. Из документа, представленного премьером также следует, что военные неверно оценивали угрозы, исходившие от ХАМАС, а защищенность Израиля была наоборот переоценена.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Израиле обсудили готовность военных к любым событиям в регионе
1 февраля, 20:34
В недавнем обращении к нации Нетаньяху выразил уверенность, что каждый в стране желает знать истину о событиях 7 октября 2023 года, и о том, что им предшествовало. Премьер также выразил необходимость в создании национальной и независимой следственной комиссии на равноправной основе, которая будет представлять все части народа.
"Не Верховный суд будет определять состав комиссии, и не правительство будет определять состав комиссии. Именно общественность через своих представителей определит состав комиссии. Это будет демократическая и равноправная комиссия. Половина её членов будет избрана членами оппозиции, а вторая половина — членами коалиции. Нельзя замалчивать, нельзя скрывать — все должны ответить на всё", - заявил Нетаньяху.
Ранее ряд израильских высокопоставленных военных и представителей спецслужб публично взяли на себя ответственность за провал в предотвращении атаки ХАМАС и ушли в отставку.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
МИД Турции обвинил Израиль в нарушении мирного плана по сектору Газа
1 февраля, 00:10
 
В миреТель-АвивИзраильЛиванБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
