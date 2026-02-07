В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - РИА Новости. Тысячи израильтян собрались в субботу вечером на антиправительственный митинг в Тель-Авиве с требованием к властям незамедлительно сформировать государственную комиссию по расследованию провала в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которой более тысячи человек были убиты и более 250 заложников были угнаны в Газу, передает корреспондент РИА Новости.

Акция, организованная рядом антиправительственных организаций, проходит на театральной площади в самом центре Тель-Авива . На месте дежурят полиция и медики, однако демонстрация проходит мирно и без нарушения общественного порядка.

Иран, Сирию и Йемен. В течение последних двух лет протестующие собирались по субботам в Тель-Авиве в рамках общественной борьбы за возвращение заложников из сектора Газа. В январе Израиль вернул из палестинского анклава тело последнего погибшего заложника, и у активистов заново возник запрос к властям сформировать комиссию по расследованию той трагедии, которая в итоге привела к двухлетнему кровопролитному конфликту в Газе и боевым действиям на других фронтах, включая Ливан

Протестующие размахивают государственными флагами и баннерами с антиправительственными лозунгами.

Ранее в феврале премьер Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал 55-страничный документ, в котором содержатся его ответы на вопросы государственного контролера в рамках проверки провала правительства и силового блока в предотвращении атаки палестинских радикалов 7 октября 2023 года. По утверждению самого премьера, некоторые части документа были засекречены по соображениям безопасности.

Ряд израильских политиков и СМИ усмотрели в этом документе попытку премьера переложить ответственность за этот провал на военных и разведку. В документе выборочно приведены выдержки из стенограмм обсуждений по вопросам безопасности и документы по безопасности за последние 12 лет. Из документа следует, что силовики и министры из окружения премьера возражали против оккупации Газы и свержения власти ХАМАС , а также против интенсивных ликвидаций лидеров радикальных палестинских группировок. Из документа, представленного премьером также следует, что военные неверно оценивали угрозы, исходившие от ХАМАС, а защищенность Израиля была наоборот переоценена.

В недавнем обращении к нации Нетаньяху выразил уверенность, что каждый в стране желает знать истину о событиях 7 октября 2023 года, и о том, что им предшествовало. Премьер также выразил необходимость в создании национальной и независимой следственной комиссии на равноправной основе, которая будет представлять все части народа.

"Не Верховный суд будет определять состав комиссии, и не правительство будет определять состав комиссии. Именно общественность через своих представителей определит состав комиссии. Это будет демократическая и равноправная комиссия. Половина её членов будет избрана членами оппозиции, а вторая половина — членами коалиции. Нельзя замалчивать, нельзя скрывать — все должны ответить на всё", - заявил Нетаньяху.