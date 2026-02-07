В районе Болоньи повреждены участки железной дороги, пишут СМИ

Сообщается также о еще трех инцидентах: на линии Болонья–Падуя было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство на стрелочном переводе, на высокоскоростном участке той же трассы перерезаны электрические кабели, а на линии Болонья–Анкона в районе Пезаро произошел пожар в электрошкафу.