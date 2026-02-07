https://ria.ru/20260207/italiya-2072908599.html
В районе Болоньи повреждены участки железной дороги, пишут СМИ
В районе Болоньи повреждены участки железной дороги, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2026
В районе Болоньи повреждены участки железной дороги, пишут СМИ
Сразу несколько повреждений железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры произошли в районе Болоньи на следующий день после открытия Зимней... РИА Новости, 07.02.2026
Corriere della Sera: в районе Болоньи повреждены участки железной дороги
РИМ, 7 фев – РИА Новости.
Сразу несколько повреждений железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры произошли в районе Болоньи на следующий день после открытия Зимней Олимпиады, следователи не исключают преднамеренную природу инцидентов, сообщила газета Corriere della Sera
.
Первый эпизод зафиксирован утром на участке между Болоньей
и Венецией
. Специалисты отметили повреждение кабелей, которое, предварительно, не носит случайный характер.
Сообщается также о еще трех инцидентах: на линии Болонья–Падуя было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство на стрелочном переводе, на высокоскоростном участке той же трассы перерезаны электрические кабели, а на линии Болонья–Анкона в районе Пезаро произошел пожар в электрошкафу.
"Следователи, проводящие проверки, не исключают возможности того, что это была демонстративная акция в анархистском стиле, подобная той, что произошла во Франции
в 2024 году во время Олимпийских игр в Париже", - говорится в сообщении Corriere.
Движение поездов вокруг железнодорожного узла Болоньи остается серьезно затрудненным. По информации оператора "Итальянская железнодорожная сеть" (Rfi), задержки достигают 120 минут, вводятся изменения маршрутов и отмены поездов. В 12.30 местного времени национальная компания сообщила о постепенном восстановлении движения.
"В 12.30 движение поездов в районе центральной станции Болонья постепенно возобновляется после операции полиции на линии", - сообщила RFI.
Как передает корреспондент РИА Новости, задержки заметны на главном вокзале Рима
"Термини". несколько поездов опаздывают на 100 и более минут. Прибывающий поезд из Гориции задерживается сразу на 150 минут. Отправления также опаздывают на аналогичное время, причем основная масса опозданий касается южных направлений.