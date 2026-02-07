СМИ сообщили о визите делегации США на авианосец после переговоров с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после переговоров с Ираном посетили находящийся в Аравийском море авианосец USS Abraham Lincoln, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники, отмечая, что это сигнал Тегерану, что у Вашингтона есть другие варианты, если переговоры провалятся.