20:34 07.02.2026 (обновлено: 20:38 07.02.2026)
СМИ сообщили о визите делегации США на авианосец после переговоров с Ираном
СМИ сообщили о визите делегации США на авианосец после переговоров с Ираном
в мире, сша, иран, тегеран (город), стив уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дональд Трамп
СМИ сообщили о визите делегации США на авианосец после переговоров с Ираном

Равид: визит переговорщиков США на авианосец стал посланием Тегерану

© Фото : U.S. NavyАмериканский атомный авианосец "Авраам Линкольн"
Американский атомный авианосец Авраам Линкольн - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : U.S. Navy
Американский атомный авианосец "Авраам Линкольн" . Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после переговоров с Ираном посетили находящийся в Аравийском море авианосец USS Abraham Lincoln, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники, отмечая, что это сигнал Тегерану, что у Вашингтона есть другие варианты, если переговоры провалятся.
В пятницу в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
"Визит - на следующий день после переговоров с Тегераном - послание иранской стороне о том, что у Вашингтона есть и другие варианты, если переговоры провалятся", - пишет Равид в Х.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Иран в большей степени готов к заключению соглашения с США, заявил Трамп
В миреСШАИранТегеран (город)Стив УиткоффДжаред КушнерДональд Трамп
 
 
