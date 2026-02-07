Рейтинг@Mail.ru
Иран в большей степени готов к заключению соглашения с США, заявил Трамп - РИА Новости, 07.02.2026
04:04 07.02.2026
Иран в большей степени готов к заключению соглашения с США, заявил Трамп
Иран в большей степени готов к заключению соглашения с США, заявил Трамп
Иран в настоящее время в большей степени готов к заключению соглашения с США, считает американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 07.02.2026
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
иран
сша
вашингтон (штат)
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Иран в большей степени готов к заключению соглашения с США, заявил Трамп

Трамп: Иран сейчас в большей степени готов к заключению соглашения с США

ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Иран в настоящее время в большей степени готов к заключению соглашения с США, считает американский президент Дональд Трамп.
"Они готовы к действиям значительно больше, чем полтора года назад или даже год назад", - заявил он журналистам, комментируя перспективы заключения соглашения Вашингтона и Тегерана.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Переговоры Ирана и США должны продолжаться без угроз, заявил Аракчи
6 февраля, 17:25
 
