Глава МИД Ирана посетит Катар
02:31 07.02.2026
Глава МИД Ирана посетит Катар
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи приедет в Катар в субботу после участия в переговорах с представителями США, сообщили РИА Новости в посольстве Ирана... РИА Новости, 07.02.2026
2026
Глава МИД Ирана посетит Катар

ДОХА, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи приедет в Катар в субботу после участия в переговорах с представителями США, сообщили РИА Новости в посольстве Ирана в Дохе.
В пятницу в Омане прошёл первый раунд переговоров по ядерному досье Ирана после ударов США по Ирану в июне прошлого года.
"Министр иностранных дел Ирана собирается приехать в Катар, чтобы принять участие в форуме, посвящённом палестинской проблеме", - уточнили в посольстве.
После завершения переговоров в Омане Аракчи заявил, что выработка переговорных рамок с Вашингтоном возможна.
