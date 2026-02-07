https://ria.ru/20260207/iran-2072830650.html
Глава МИД Ирана посетит Катар
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи приедет в Катар в субботу после участия в переговорах с представителями США, сообщили РИА Новости в посольстве Ирана... РИА Новости, 07.02.2026
