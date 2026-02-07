В Индии полицейский погиб и 13 человек пострадали при обрушении аттракциона

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – РИА Новости. Инспектор полиции погиб и 13 человек пострадали при обрушении аттракциона на ярмарке в пригороде Дели, сообщила полиция.

"Примерно в 18:15 на ярмарке в Сураджканде произошел несчастный случай с обрушением аттракциона. В результате инцидента около 13 человек получили ранения. Их срочно доставили в больницу на машинах скорой помощи. Инспектор полиции был объявлен мертвым по прибытии; он пытался спасти людей, когда аттракцион начал падать", - сообщил комиссар округа Фаридабад Аюша Синхи.