Рейтинг@Mail.ru
В Индии полицейский погиб и 13 человек пострадали при обрушении аттракциона - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 07.02.2026 (обновлено: 21:07 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/indiya-2072930559.html
В Индии полицейский погиб и 13 человек пострадали при обрушении аттракциона
В Индии полицейский погиб и 13 человек пострадали при обрушении аттракциона - РИА Новости, 07.02.2026
В Индии полицейский погиб и 13 человек пострадали при обрушении аттракциона
Инспектор полиции погиб и 13 человек пострадали при обрушении аттракциона на ярмарке в пригороде Дели, сообщила полиция. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T20:01:00+03:00
2026-02-07T21:07:00+03:00
в мире
индия
дели
харьяна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072935081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_612da1104fe06e614f7b0da57a6f88d4.jpg
https://ria.ru/20260207/politsiya-2072907678.html
https://ria.ru/20260207/ufa-2072902121.html
индия
дели
харьяна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обрушение аттракциона с людьми в Индии
Обрушение аттракциона с людьми в Индии
2026-02-07T20:01
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072935081_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_02f88488cf42ba1f8141a9c987ade2e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, дели, харьяна
В мире, Индия, Дели, Харьяна
В Индии полицейский погиб и 13 человек пострадали при обрушении аттракциона

Полицейский погиб и 13 человек пострадали при обрушении аттракциона в Индии

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – РИА Новости. Инспектор полиции погиб и 13 человек пострадали при обрушении аттракциона на ярмарке в пригороде Дели, сообщила полиция.
"Примерно в 18:15 на ярмарке в Сураджканде произошел несчастный случай с обрушением аттракциона. В результате инцидента около 13 человек получили ранения. Их срочно доставили в больницу на машинах скорой помощи. Инспектор полиции был объявлен мертвым по прибытии; он пытался спасти людей, когда аттракцион начал падать", - сообщил комиссар округа Фаридабад Аюша Синхи.
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Британии при нападении с ножом пострадали три студента
Вчера, 16:47
Он отметил, что сотрудник полиции получил ранения, когда часть аттракциона ударила его по лицу и голове. Пострадавшие при инциденте находятся на лечении.
Полиция сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении оператора аттракциона.
Главный министр штата Харьяни Наяб Саини выразил соболезнования семье погибшего инспектора полиции, заявив, что соответствующим органам даны указания обеспечить надлежащий уход за пострадавшими.
"Я глубоко опечален произошедшим на ярмарке в Сураджкунд в Фаридабаде. Я выражаю искренние соболезнования семье человека, погибшего в этом инциденте. В то же время соответствующим органам даны необходимые указания для надлежащего и незамедлительного лечения пострадавших. Правительство Харьяны полностью привержено оказанию всей возможной помощи пострадавшим и их семьям", - написал он в соцсети X.
Видео из общежития медуниверситета в Уфе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
СК раскрыл подробности о напавшем на студентов в Уфе
Вчера, 16:10
 
В миреИндияДелиХарьяна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала