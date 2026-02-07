https://ria.ru/20260207/indiya-2072930559.html
В Индии полицейский погиб и 13 человек пострадали при обрушении аттракциона
Инспектор полиции погиб и 13 человек пострадали при обрушении аттракциона на ярмарке в пригороде Дели, сообщила полиция. РИА Новости, 07.02.2026
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – РИА Новости. Инспектор полиции погиб и 13 человек пострадали при обрушении аттракциона на ярмарке в пригороде Дели, сообщила полиция.
"Примерно в 18:15 на ярмарке в Сураджканде произошел несчастный случай с обрушением аттракциона. В результате инцидента около 13 человек получили ранения. Их срочно доставили в больницу на машинах скорой помощи. Инспектор полиции был объявлен мертвым по прибытии; он пытался спасти людей, когда аттракцион начал падать", - сообщил комиссар округа Фаридабад Аюша Синхи.
Он отметил, что сотрудник полиции получил ранения, когда часть аттракциона ударила его по лицу и голове. Пострадавшие при инциденте находятся на лечении.
Полиция сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении оператора аттракциона.
Главный министр штата Харьяни Наяб Саини выразил соболезнования семье погибшего инспектора полиции, заявив, что соответствующим органам даны указания обеспечить надлежащий уход за пострадавшими.
"Я глубоко опечален произошедшим на ярмарке в Сураджкунд в Фаридабаде. Я выражаю искренние соболезнования семье человека, погибшего в этом инциденте. В то же время соответствующим органам даны необходимые указания для надлежащего и незамедлительного лечения пострадавших. Правительство Харьяны
полностью привержено оказанию всей возможной помощи пострадавшим и их семьям", - написал он в соцсети X.