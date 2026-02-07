Рейтинг@Mail.ru
Российские химические компании обсудили перспективы сотрудничества с Индией - РИА Новости, 07.02.2026
10:22 07.02.2026
Российские химические компании обсудили перспективы сотрудничества с Индией
Российские химические компании обсудили перспективы сотрудничества с Индией - РИА Новости, 07.02.2026
Российские химические компании обсудили перспективы сотрудничества с Индией
Представители ведущих химических компаний России в рамках прошедшей в Мумбаи выставки ChemTECH 2026 обсудили перспективы сотрудничества с индийскими коллегами,... РИА Новости, 07.02.2026
россия, индия, мумбаи, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), куйбышевазот, фосагро
Россия, Индия, Мумбаи, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), КуйбышевАзот, ФосАгро
Российские химические компании обсудили перспективы сотрудничества с Индией

Представители химпредприятий России обсудили перспективы сотрудничества с Индией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – РИА Новости. Представители ведущих химических компаний России в рамках прошедшей в Мумбаи выставки ChemTECH 2026 обсудили перспективы сотрудничества с индийскими коллегами, сообщает торговое представительство России в Индии.
Тридцать вторая выставка ChemTECH 2026, прошедшая в Мумбаи с 3 по 6 февраля, является одним из крупнейших отраслевых мероприятий в Азии. С российской стороны в мероприятии приняли участие, в частности, компании "Куйбышевазот", "Росхим", "Фосагро" и многие другие.
"Россия придает большое значение развитию торгово-экономического сотрудничества с Индией, которая остается одним из наших крупнейших партнеров. Уверен, что проведенные на выставке деловые встречи и диалог с индийскими коллегами создадут основу для новых совместных проектов и дальнейшего укрепления двустороннего бизнеса", - отметил возглавляющий делегацию заместитель директора департамента химической промышленности Минпромторга России Алексей Артемьев.
В рамках выставки российская сторона представила свой национальный стенд, а также ознакомилась с павильонами индийских и иностранных компаний.
Совместно с торговым представительством России в Индии на форуме был проведен российско-индийский круглый стол "Doing business with Russia", сопредседателем с индийской стороны выступил директор по проектам и развитию бизнеса Tata Chemicals Limited Раджеш Камат.
Комментируя итоги российского участия в индийской выставке и состоявшихся на ее полях переговоров, торговый представитель России в Индии Андрей Соболев подчеркнул, что работа делегации во главе с представителем Минпромторга России в Мумбаи в очередной раз подтвердила, что сотрудничество России и Индии в химической отрасли не ограничивается исключительно поставками минеральных удобрений - хотя и это направление взаимодействия двух стран имеет важное значение, - но и фокусируется на углублении производственной и научно-технической кооперации в области органических и неорганических химикатов, нефтехимии.
При этом потенциал для развития сотрудничества России и Индии значителен. В качестве перспективного направления для российских компаний на индийском рынке Соболев выделил дальнейшую локализацию высокотехнологичных российских производств на емком и растущем индийском рынке сбыта, нуждающемся в передовых технологических и экономически эффективных решениях, которыми обладают российские химики. Соболев также отметил и достижения индийцев на российском рынке, выделив в качестве одного из успешных примеров инвестиционно-производственную деятельность в Подмосковье индийской группы Uflex, которая входит в мировой топ-5 по производству упаковочной пленки.
Россия Индия Мумбаи Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) КуйбышевАзот ФосАгро
 
 
