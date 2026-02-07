Российские химические компании обсудили перспективы сотрудничества с Индией

Комментируя итоги российского участия в индийской выставке и состоявшихся на ее полях переговоров, торговый представитель России в Индии Андрей Соболев подчеркнул, что работа делегации во главе с представителем Минпромторга России в Мумбаи в очередной раз подтвердила, что сотрудничество России и Индии в химической отрасли не ограничивается исключительно поставками минеральных удобрений - хотя и это направление взаимодействия двух стран имеет важное значение, - но и фокусируется на углублении производственной и научно-технической кооперации в области органических и неорганических химикатов, нефтехимии.