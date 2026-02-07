Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Индия прекратит закупки российской нефти
02:15 07.02.2026
Трамп заявил, что Индия прекратит закупки российской нефти
Президент США Дональд Трамп в своем указе вновь заявил, что Индия якобы обязалась прекратить импорт российской нефти и перейти на покупку энергоносителей у США. РИА Новости, 07.02.2026
© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем указе вновь заявил, что Индия якобы обязалась прекратить импорт российской нефти и перейти на покупку энергоносителей у США.
"Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт российской нефти, заявила о намерении закупать энергетические продукты из США и недавно заключила с США рамочное соглашение о расширении оборонного сотрудничества на ближайшие 10 лет", - говорится в указе, опубликованном Белым домом в пятницу.
Ранее в феврале Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой Штаты будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. При этом Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Индии этот пункт не упоминался.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду заявила об отсутствии оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход к сотрудничеству с РФ.
