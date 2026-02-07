https://ria.ru/20260207/indija-2072828670.html
Трамп заявил, что Индия прекратит закупки российской нефти
Трамп заявил, что Индия прекратит закупки российской нефти - РИА Новости, 07.02.2026
Трамп заявил, что Индия прекратит закупки российской нефти
Президент США Дональд Трамп в своем указе вновь заявил, что Индия якобы обязалась прекратить импорт российской нефти и перейти на покупку энергоносителей у США. РИА Новости, 07.02.2026
Трамп заявил, что Индия прекратит закупки российской нефти
