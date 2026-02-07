ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Исламабаде

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла на себя ответственность за теракт в Исламабаде, в результате которого погиб как минимум 31 человек, передает агентство Рейтер.
"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за смертоносную атаку на шиитскую мусульманскую мечеть в столице Пакистана", - говорится в публикации агентства.
Ранее официальный представитель полиции пакистанской столицы Джавад Нака сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы, причины взрыва в настоящий момент не установлены. Смотритель мечети рассказал, что трое нападавших ворвались в здание перед взрывом и ранили местного охранника. Издание Dawn со ссылкой на представителя местной администрации сообщило о гибели 31 человека и ранении не менее 169 граждан.
* Террористическая организация, запрещенная в России.