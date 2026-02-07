https://ria.ru/20260207/harkov-2072936205.html
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 07.02.2026
В Харькове прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в субботу в Харькове на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги в регионе, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T21:23:00+03:00
2026-02-07T21:23:00+03:00
2026-02-07T21:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_211:170:1280:771_1920x0_80_0_0_7e68891862410ea02f44ae9739fbc0c4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_222:60:1280:853_1920x0_80_0_0_dc273f0154130775b31c776c1f44fe78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Харьковская область
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов