https://ria.ru/20260207/guzun-2072910644.html
Умер актер Игорь Гузун, многократно игравший Сталина
Умер актер Игорь Гузун, многократно игравший Сталина - РИА Новости, 07.02.2026
Умер актер Игорь Гузун, многократно игравший Сталина
Актер Игорь Гузун, периодически игравший в разных кинопроектах роль лидера СССР в 1924-1953 годах Иосифа Сталина, умер в пятницу в возрасте 65 лет, сообщается... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T17:08:00+03:00
2026-02-07T17:08:00+03:00
2026-02-07T17:08:00+03:00
культура
ссср
румыния
кишинев
иосиф сталин (джугашвили)
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072909950_0:9:800:459_1920x0_80_0_0_690e7a1326ddeb35f5c22ec99b0ebd19.jpg
ссср
румыния
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072909950_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_02baa3089aaab251fa216b86c23bf5b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, румыния, кишинев, иосиф сталин (джугашвили), культура
Культура, СССР, Румыния, Кишинев, Иосиф Сталин (Джугашвили), Культура
Умер актер Игорь Гузун, многократно игравший Сталина
Актер Игорь Гузун, многократно игравший Сталина, умер в возрасте 65 лет
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Актер Игорь Гузун, периодически игравший в разных кинопроектах роль лидера СССР в 1924-1953 годах Иосифа Сталина, умер в пятницу в возрасте 65 лет, сообщается на портале "Кинотеатр.ру
".
"Гузун Игорь Георгиевич. 30 мая 1960 - 6 февраля 2026", - говорится в карточке артиста.
Гузун окончил художественно-графическое отделение Кишиневского государственного педагогического института, а также актёрско-режиссёрские курсы Бухарестской Академии киноискусства (Румыния, 1986). Также работал учителем рисования в средней общеобразовательной школе Кишинева, затем - на студии "Молдова-фильм".
Артист сыграл более 80 ролей в 83 проектах, а также восемь раз исполнял роль Сталина в таких картинах, как "Дипломатическая ситуация", "Дом образцового содержания", "Приключения мага" а также в документальном проекте "Покер 45. Сталин, Черчилль, Рузвельт".