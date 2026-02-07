Умер актер Игорь Гузун, многократно игравший Сталина

Гузун окончил художественно-графическое отделение Кишиневского государственного педагогического института, а также актёрско-режиссёрские курсы Бухарестской Академии киноискусства (Румыния, 1986). Также работал учителем рисования в средней общеобразовательной школе Кишинева, затем - на студии "Молдова-фильм".

Артист сыграл более 80 ролей в 83 проектах, а также восемь раз исполнял роль Сталина в таких картинах, как "Дипломатическая ситуация", "Дом образцового содержания", "Приключения мага" а также в документальном проекте "Покер 45. Сталин, Черчилль, Рузвельт".