Умер актер Игорь Гузун, многократно игравший Сталина
Культура
Культура
 
17:08 07.02.2026
Умер актер Игорь Гузун, многократно игравший Сталина
Умер актер Игорь Гузун, многократно игравший Сталина
Умер актер Игорь Гузун, многократно игравший Сталина
Актер Игорь Гузун, периодически игравший в разных кинопроектах роль лидера СССР в 1924-1953 годах Иосифа Сталина, умер в пятницу в возрасте 65 лет, сообщается... РИА Новости, 07.02.2026
Умер актер Игорь Гузун, многократно игравший Сталина

Актер Игорь Гузун, многократно игравший Сталина, умер в возрасте 65 лет

© CCTV (2019)Кадр из сериала "Дипломатическая ситуация"
Кадр из сериала Дипломатическая ситуация - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© CCTV (2019)
Кадр из сериала "Дипломатическая ситуация"
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Актер Игорь Гузун, периодически игравший в разных кинопроектах роль лидера СССР в 1924-1953 годах Иосифа Сталина, умер в пятницу в возрасте 65 лет, сообщается на портале "Кинотеатр.ру".
"Гузун Игорь Георгиевич. 30 мая 1960 - 6 февраля 2026", - говорится в карточке артиста.
Гузун окончил художественно-графическое отделение Кишиневского государственного педагогического института, а также актёрско-режиссёрские курсы Бухарестской Академии киноискусства (Румыния, 1986). Также работал учителем рисования в средней общеобразовательной школе Кишинева, затем - на студии "Молдова-фильм".
Артист сыграл более 80 ролей в 83 проектах, а также восемь раз исполнял роль Сталина в таких картинах, как "Дипломатическая ситуация", "Дом образцового содержания", "Приключения мага" а также в документальном проекте "Покер 45. Сталин, Черчилль, Рузвельт".
 
