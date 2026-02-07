Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
13:59 07.02.2026 (обновлено: 16:37 07.02.2026)
Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
Скончался прапраправнук великого русского поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко, сообщил Государственный музей имени Пушкина, с которым сотрудничал Гуцко. РИА Новости, 07.02.2026
Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко

Умер представитель пятого поколения Пушкиных Вячеслав Гуцко

© Фото : Государственный музей А. С. ПушкинаВячеслав Гуцко
Вячеслав Гуцко - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : Государственный музей А. С. Пушкина
Вячеслав Гуцко
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Скончался прапраправнук великого русского поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко, сообщил Государственный музей имени Пушкина, с которым сотрудничал Гуцко.
"Ушел из жизни Вячеслав Александрович Гуцко — прапраправнук Александра Сергеевича Пушкина", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале музея.
Как уточнили в музее, Гуцко был представителем пятого поколения Пушкиных. Более 50 лет он проработал на заводе имени Лихачева, в конструкторском бюро транспортно-химического машиностроения. Там добавили, что многие годы он был другом Музея имени Пушкина.
"Символично, что Вячеслава Александровича не стало 29 января — в тот же день, когда (только по старому стилю) остановилось сердце его великого предка. Государственный музей Пушкина выражает глубокое соболезнования родным и близким Вячеслава Александровича Гуцко", — добавляется в сообщении.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
