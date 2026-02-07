На границе с Грузией приостановили движение грузовиков

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией для большегрузного транспорта из-за ухудшения погодных условий, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.