На границе с Грузией приостановили движение грузовиков - РИА Новости, 07.02.2026
16:42 07.02.2026
На границе с Грузией приостановили движение грузовиков
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией для большегрузного
На границе с Грузией приостановили движение грузовиков

Движение через КПП "Верхний Ларс" приостановили для большегрузов из-за непогоды

© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramМАПП Верхний Ларс
МАПП Верхний Ларс - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : ФТС России | ProТаможню/Telegram
МАПП Верхний Ларс . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией для большегрузного транспорта из-за ухудшения погодных условий, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.
"Приостановлено движение через пункт пропуска МАПП "Верхний Ларс" для большегрузного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение под запретом на участке Владикавказ - Верхний Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения).
"Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий. Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы", - добавляется в сообщении ФТС РФ.
