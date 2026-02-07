Рейтинг@Mail.ru
В Калифорнии четыре человека погибли из-за отравления бледными поганками - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/griby-2072936537.html
В Калифорнии четыре человека погибли из-за отравления бледными поганками
В Калифорнии четыре человека погибли из-за отравления бледными поганками - РИА Новости, 07.02.2026
В Калифорнии четыре человека погибли из-за отравления бледными поганками
Четыре человека погибли в американском штате Калифорния после того, как употребили в пищу смертельно ядовитые грибы - бледные поганки, передает агентство... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T21:28:00+03:00
2026-02-07T21:28:00+03:00
в мире
калифорния
грибы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789041520_0:236:3000:1924_1920x0_80_0_0_42875a2a6d71f8f24ab023ededab2970.jpg
https://ria.ru/20260207/phuket-2072864685.html
https://ria.ru/20260206/dagestan-2072725842.html
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789041520_343:0:2908:1924_1920x0_80_0_0_2d070eba3e66ea5cd8139322bc75ad57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, грибы
В мире, Калифорния, Грибы
В Калифорнии четыре человека погибли из-за отравления бледными поганками

AP: четыре человека погибли в Калифорнии из-за отравления бледными поганками

CC BY 3.0 / Holger Krisp / Death Cap, Amanita phalloides, Family: Amanitaceae, Location: Germany, Erbach, RingingenБледные поганки
Бледные поганки - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
CC BY 3.0 / Holger Krisp / Death Cap, Amanita phalloides, Family: Amanitaceae, Location: Germany, Erbach, Ringingen
Бледные поганки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли в американском штате Калифорния после того, как употребили в пищу смертельно ядовитые грибы - бледные поганки, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
"Четыре человека скончались, и еще трем потребовалась трансплантация печени после того, как они съели… бледные поганки", - пишет агентство.
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В отеле на Пхукете опровергли сообщения о массовом отравлении россиян
Вчера, 10:49
Агентство отмечает, что бледные поганки широко распространились в Калифорнии на фоне дождливой и теплой погоды, при этом их очень легко спутать со съедобными грибами.
В департаменте здравоохранения Калифорнии в этой связи призвали жителей штата воздержаться от сбора любого рода грибов в этом году.
По данным ведомства, с середины ноября в штате зарегистрировано три десятка случаев отравления бледными поганками, четыре из которых со смертельным исходом. При этом многим потребовалась медицинская помощь из-за развития печеночной недостаточности или повреждений печени на фоне употребления грибов, некоторые из пострадавших попали в реанимацию.
Дагестанский хинкал - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Дагестане проверяют информацию об отравлении семьи хинкалом из магазина
6 февраля, 15:59
 
В миреКалифорнияГрибы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала