В Калифорнии четыре человека погибли из-за отравления бледными поганками
В Калифорнии четыре человека погибли из-за отравления бледными поганками - РИА Новости, 07.02.2026
В Калифорнии четыре человека погибли из-за отравления бледными поганками
Четыре человека погибли в американском штате Калифорния после того, как употребили в пищу смертельно ядовитые грибы - бледные поганки, передает агентство... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T21:28:00+03:00
2026-02-07T21:28:00+03:00
2026-02-07T21:28:00+03:00
в мире
калифорния
грибы
калифорния
В мире, Калифорния, Грибы
В Калифорнии четыре человека погибли из-за отравления бледными поганками
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Четыре человека погибли в американском штате Калифорния после того, как употребили в пищу смертельно ядовитые грибы - бледные поганки, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на местные власти.
"Четыре человека скончались, и еще трем потребовалась трансплантация печени после того, как они съели… бледные поганки", - пишет агентство.
Агентство отмечает, что бледные поганки широко распространились в Калифорнии
на фоне дождливой и теплой погоды, при этом их очень легко спутать со съедобными грибами.
В департаменте здравоохранения Калифорнии в этой связи призвали жителей штата воздержаться от сбора любого рода грибов в этом году.
По данным ведомства, с середины ноября в штате зарегистрировано три десятка случаев отравления бледными поганками, четыре из которых со смертельным исходом. При этом многим потребовалась медицинская помощь из-за развития печеночной недостаточности или повреждений печени на фоне употребления грибов, некоторые из пострадавших попали в реанимацию.