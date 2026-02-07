В Калифорнии четыре человека погибли из-за отравления бледными поганками

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли в американском штате Калифорния после того, как употребили в пищу смертельно ядовитые грибы - бледные поганки, передает агентство Четыре человека погибли в американском штате Калифорния после того, как употребили в пищу смертельно ядовитые грибы - бледные поганки, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

"Четыре человека скончались, и еще трем потребовалась трансплантация печени после того, как они съели… бледные поганки", - пишет агентство.

Агентство отмечает, что бледные поганки широко распространились в Калифорнии на фоне дождливой и теплой погоды, при этом их очень легко спутать со съедобными грибами.

В департаменте здравоохранения Калифорнии в этой связи призвали жителей штата воздержаться от сбора любого рода грибов в этом году.