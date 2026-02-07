Рейтинг@Mail.ru
В Греции задержали более 300 человек задержаны в ходе беспорядков - РИА Новости, 07.02.2026
19:28 07.02.2026
В Греции задержали более 300 человек задержаны в ходе беспорядков
В Греции задержали более 300 человек задержаны в ходе беспорядков
Более 300 человек были задержаны в результате массовых беспорядков в греческом городе Салоники, в ходе которых один полицейский получил травмы, сообщает... РИА Новости, 07.02.2026
В Греции задержали более 300 человек задержаны в ходе беспорядков

Greek Reporter: 309 человек задержали в ходе беспорядков в греческих Салониках

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 300 человек были задержаны в результате массовых беспорядков в греческом городе Салоники, в ходе которых один полицейский получил травмы, сообщает новостной портал Greek Reporter.
"Власти Салоник, второго по величине города Греции, в субботу сообщили о задержании 309 человек после серьезных ночных столкновений с применением бутылок с зажигательной смесью возле университета Аристотеля в Салониках (AUTH)", - пишет портал.
Отмечается, что столкновения произошли рано утром в субботу в районе студенческого городка, их причина не уточняется. В результате один полицейский получил травмы от попадания в него коктейля Молотова, несколько автомобилей были повреждены.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Минфине США объяснили беспорядки в Иране
4 февраля, 21:54
 
