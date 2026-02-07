https://ria.ru/20260207/gretsiya-2072928141.html
В Греции задержали более 300 человек задержаны в ходе беспорядков
В Греции задержали более 300 человек задержаны в ходе беспорядков - РИА Новости, 07.02.2026
В Греции задержали более 300 человек задержаны в ходе беспорядков
Более 300 человек были задержаны в результате массовых беспорядков в греческом городе Салоники, в ходе которых один полицейский получил травмы, сообщает... РИА Новости, 07.02.2026
В Греции задержали более 300 человек задержаны в ходе беспорядков
Greek Reporter: 309 человек задержали в ходе беспорядков в греческих Салониках