МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Греческий военнослужащий, задержанный по подозрению в шпионаже якобы в пользу Китая, оказался полковником ВВС и, предположительно, является частью более широкой шпионской сети, якобы связанной с КНР, утверждает новостной портал Greek Reporter, ссылаясь на военных.
"Полковник ВВС Греции, который, как сообщается, признался в шпионаже, предположительно, является частью более широкой китайской шпионской сети, действующей по всей Европе", - утверждается в статье. При этом доказательств не приводится.
В ней заявлено, что задержание 54-летнего мужчины совпало с задержанием во Франции четырех человек, которым уже предъявили обвинения в шпионаже в пользу Китая из-за якобы перехвата военных данных. Двое из них являются, как утверждалось, гражданами КНР. В настоящее время следователи в Греции работают над установлением связи между полковником и обвиняемыми во Франции, пишет Greek Reporter.
Портал утверждает, что расследование, повлекшее задержание греческого военного, началось около двух месяцев назад, когда ЦРУ сообщило разведывательной службе Греции о том, что один из военнослужащих якобы передавал Китаю конфиденциальную информацию, связанную с НАТО. В июле 2025 года полковник ВВС как раз был переведен на должность с доступом к секретной информации, утверждается в материале.
Мужчина, предположительно, использовал устройство с программным обеспечением, якобы предоставленным ему "китайскими кураторами", для фотографирования секретных документов, утверждается в статье.
Отмечается, что это дело вызвало тревогу в НАТО и в США, поскольку задержанный полковник занимал очень важную должность в разведывательной системе альянса. При этом военные источники предполагают, что он не успел передать военные тайны Греции, касающиеся высоких технологий, говорится в статье.
Китай неоднократно призывал Запад перестать раздувать мнимую "китайскую угрозу". В Пекине заявляли, что "Китай всегда придерживался принципов равенства, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества", "никогда не стремился к сферам влияния и никогда не нацеливался против какой-либо третьей стороны".