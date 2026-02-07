Задержанный в Греции военный мог быть частью шпионской сети, пишут СМИ

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Греческий военнослужащий, задержанный по подозрению в шпионаже якобы в пользу Китая, оказался полковником ВВС и, предположительно, является частью более широкой шпионской сети, якобы связанной с КНР, утверждает новостной портал Greek Reporter, ссылаясь на военных.