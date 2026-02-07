В Дании рассказали о странах, думающих открыть консульства в Гренландии

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Несколько стран рассматривают возможность открыть консульства в Гренландии вслед за Францией и Канадой, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
В пятницу Франция официально открыла свое генеральное консульство в Гренландии, назначив на должность генконсула французского дипломата Жан-Ноэля Пуарье, таким образом, став первым государством-членом Евросоюза с таким представительством на острове. Тогда же Канада открыла первое консульство в Гренландии при участии главы канадского МИД Аниты Ананд и местных лидеров.
"Для Гренландии имеет огромное значение, что Гренландия сейчас налаживает более тесные связи с остальным миром с открытием канадского и французского консульств, и я знаю нескольких коллег, которые тоже рассматривают эту возможность", - заявил Расмуссен датскому телеканалу TV2.
Министр при этом не уточнил, о каких именно странах идёт речь.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.