Рейтинг@Mail.ru
В Дании рассказали о странах, думающих открыть консульства в Гренландии - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 07.02.2026 (обновлено: 17:09 07.02.2026)
https://ria.ru/20260207/grenlandiya-2072910336.html
В Дании рассказали о странах, думающих открыть консульства в Гренландии
В Дании рассказали о странах, думающих открыть консульства в Гренландии - РИА Новости, 07.02.2026
В Дании рассказали о странах, думающих открыть консульства в Гренландии
Несколько стран рассматривают возможность открыть консульства в Гренландии вслед за Францией и Канадой, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T17:08:00+03:00
2026-02-07T17:09:00+03:00
в мире
гренландия
франция
канада
ларс лёкке расмуссен
анита ананд
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072870708_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_421d5d3d3adf3c1e6d2070d1e6f95a47.jpg
https://ria.ru/20260207/shvetsiya-2072908088.html
https://ria.ru/20260206/kelin-2072734233.html
гренландия
франция
канада
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072870708_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_bb581ab30e9657ec9c68d4434468e774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, франция, канада, ларс лёкке расмуссен, анита ананд, дания
В мире, Гренландия, Франция, Канада, Ларс Лёкке Расмуссен, Анита Ананд, Дания
В Дании рассказали о странах, думающих открыть консульства в Гренландии

Расмуссен: несколько стран обсуждают открытие консульства в Гренландии

© REUTERS / Stoyan NenovОткрытие консульства Канады в Нууке, Гренландия
Открытие консульства Канады в Нууке, Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Открытие консульства Канады в Нууке, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Несколько стран рассматривают возможность открыть консульства в Гренландии вслед за Францией и Канадой, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
В пятницу Франция официально открыла свое генеральное консульство в Гренландии, назначив на должность генконсула французского дипломата Жан-Ноэля Пуарье, таким образом, став первым государством-членом Евросоюза с таким представительством на острове. Тогда же Канада открыла первое консульство в Гренландии при участии главы канадского МИД Аниты Ананд и местных лидеров.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Посол России рассказал о реакции Швеции на притязания США на Гренландию
Вчера, 16:49
"Для Гренландии имеет огромное значение, что Гренландия сейчас налаживает более тесные связи с остальным миром с открытием канадского и французского консульств, и я знаю нескольких коллег, которые тоже рассматривают эту возможность", - заявил Расмуссен датскому телеканалу TV2.
Министр при этом не уточнил, о каких именно странах идёт речь.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Британцы придали ситуации с Гренландией антироссийский тон, заявил Келин
6 февраля, 16:39
 
В миреГренландияФранцияКанадаЛарс Лёкке РасмуссенАнита АнандДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала