Германия не планирует открывать генконсульство в Гренландии, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Германия, в отличие от ряда других стран, в настоящее время не собирается открывать генеральное консульство в Гренландии, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в МИД ФРГ.
В пятницу Франция официально открыла свое генеральное консульство в Гренландии, назначив на должность генконсула французского дипломата Жан-Ноэля Пуарье, таким образом став первым государством-членом Евросоюза с таким представительством на острове. Тогда же Канада открыла первое консульство в Гренландии при участии главы канадского МИД Аниты Ананд и местных лидеров.
"Интересы правительства ФРГ в Гренландии уже представлены на консульском уровне почетным консулом", - заявили в МИД ФРГ. Открытие консульства в данный момент не планируется, отметили в министерстве.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
