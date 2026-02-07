https://ria.ru/20260207/gorenie-2072867374.html
В Тверской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА
В Тверской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА - РИА Новости, 07.02.2026
В Тверской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА
Открытое горение на предприятии Конаковского округа Тверской области, где ночью из-за атаки БПЛА произошло возгорание, ликвидировано, сообщило правительство... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T11:10:00+03:00
2026-02-07T11:10:00+03:00
2026-02-07T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
виталий королев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
