В Тверской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

"Оперативными службами доложено о ликвидации силами МЧС открытого горения на предприятии Конаковского округа, где минувшей ночью в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание" - приводятся слова Королева в сообщении в канале регионального правительства на платформе Max.