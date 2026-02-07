Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА - РИА Новости, 07.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 07.02.2026
В Тверской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА
В Тверской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА
Открытое горение на предприятии Конаковского округа Тверской области, где ночью из-за атаки БПЛА произошло возгорание, ликвидировано, сообщило правительство... РИА Новости, 07.02.2026
В Тверской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

В Тверской области потушили открытое горение на предприятии после атаки БПЛА

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Открытое горение на предприятии Конаковского округа Тверской области, где ночью из-за атаки БПЛА произошло возгорание, ликвидировано, сообщило правительство региона со ссылкой на врио губернатора Виталия Королева.
Ранее правительство региона сообщало, что пожар начался на одном из предприятий Конаковского округа Тверской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет.
«

"Оперативными службами доложено о ликвидации силами МЧС открытого горения на предприятии Конаковского округа, где минувшей ночью в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание" - приводятся слова Королева в сообщении в канале регионального правительства на платформе Max.

Отмечается, что пострадавших нет. Производство предприятия не пострадало.
Губернатор Пензы Олег Мельниченко на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Пензе после атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе
23 января, 05:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВиталий КоролевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
