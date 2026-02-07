Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 07.02.2026 (обновлено: 13:19 07.02.2026)
В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ
В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ - РИА Новости, 07.02.2026
В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ
Четыре человека пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
происшествия, белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ

Гладков: 4 человека пострадали при при ракетном обстреле ВСУ

Последствия ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Последствия ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В результате ракетного обстрела здесь пострадали четверо мужчин", - написал Гладков в Telegram-канале.
Отмечается, что двое из пострадавших получили баротравму и ушиб коленного сустава, ещё у двоих мужчин, предварительно, диагностировали баротравмы и ушиб височной области. Они госпитализированы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
