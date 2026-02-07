https://ria.ru/20260207/gladkov-2072879699.html
В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ
В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ - РИА Новости, 07.02.2026
В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ
Четыре человека пострадали в результате ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T13:03:00+03:00
2026-02-07T13:03:00+03:00
2026-02-07T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072879957_0:334:960:874_1920x0_80_0_0_4b3710872dfa793060e4c517946619c0.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072879957_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ddc3655c08959f7d806dbbd89c2e0c53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
В Белгороде четыре человека пострадали при ракетном обстреле ВСУ
Гладков: 4 человека пострадали при при ракетном обстреле ВСУ