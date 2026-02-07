Гладков сообщил о запуске в МAX карты для помощи жителям после обстрелов

БЕЛГОРОД, 7 фев — РИА Новости. В MAX запустили интерактивную карту для помощи жителям Белгородской области после обстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мы подготовили интерактивную карту, на которой сейчас разместили, как нам кажется, полезную информацию и готовы ее увеличивать по вашим запросам. Сейчас разместили на (ней. — Прим. ред.) временные пункты обогрева, развоз воды, адреса тех магазинов и аптек, которые будут работать и обеспечены генерацией. Размещу эту интерактивную карту в МАХ", — написал он в своем канале на платформе.
Гладков призвал белгородцев направлять предложения, какую еще информацию стоит добавить, чтобы сделать сервис максимально удобным.
С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
В последние дни ВСУ усилили атаки на объекты инфраструктуры в регионе. Гладков подчеркивал, что специалисты ведут восстановительные работы.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
