Гладков сообщил о запуске в МAX карты для помощи жителям после обстрелов

"Мы подготовили интерактивную карту, на которой сейчас разместили, как нам кажется, полезную информацию и готовы ее увеличивать по вашим запросам. Сейчас разместили на (ней. — Прим. ред.) временные пункты обогрева, развоз воды, адреса тех магазинов и аптек, которые будут работать и обеспечены генерацией. Размещу эту интерактивную карту в МАХ", — написал он в своем канале на платформе.