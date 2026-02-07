Рейтинг@Mail.ru
Гладков сообщил о запуске в МAX карты для помощи жителям после обстрелов
10:29 07.02.2026 (обновлено: 11:25 07.02.2026)
Гладков сообщил о запуске в МAX карты для помощи жителям после обстрелов
Гладков сообщил о запуске в МAX карты для помощи жителям после обстрелов - РИА Новости, 07.02.2026
Гладков сообщил о запуске в МAX карты для помощи жителям после обстрелов
В MAX запустили интерактивную карту для помощи жителям Белгородской области после обстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T10:29:00+03:00
2026-02-07T11:25:00+03:00
общество
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
белгородская область
общество, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Гладков сообщил о запуске в МAX карты для помощи жителям после обстрелов

В Белгородской области запустили карту для помощи жителям после обстрелов

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 фев — РИА Новости. В MAX запустили интерактивную карту для помощи жителям Белгородской области после обстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"Мы подготовили интерактивную карту, на которой сейчас разместили, как нам кажется, полезную информацию и готовы ее увеличивать по вашим запросам. Сейчас разместили на (ней. — Прим. ред.) временные пункты обогрева, развоз воды, адреса тех магазинов и аптек, которые будут работать и обеспечены генерацией. Размещу эту интерактивную карту в МАХ", — написал он в своем канале на платформе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Гладков рассказал Путину о ситуации в Белгородской области после атак ВСУ
6 февраля, 22:24
Гладков призвал белгородцев направлять предложения, какую еще информацию стоит добавить, чтобы сделать сервис максимально удобным.

С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

В последние дни ВСУ усилили атаки на объекты инфраструктуры в регионе. Гладков подчеркивал, что специалисты ведут восстановительные работы.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
