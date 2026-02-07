Доходы Германии от экспорта товаров стагнируют третий год подряд

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Доходы Германии от экспорта товаров в условиях санкций Евросоюза против Москвы и торговых споров с Вашингтоном стагнируют третий год подряд, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Так, в январе-ноябре 2022 года поставки за рубеж увеличились до 133,5 миллиарда евро в среднем за месяц с 114,1 миллиарда евро за аналогичный период годом ранее. Затем доход от торговли начал сокращаться, и уже три года держится вблизи 130 миллиардов евро. Так, в неполном 2025 году показатель достигал 131,3 миллиарда в среднем за месяц.

Что касается импорта, то он тоже демонстрирует признаки стагнации. Так, в январе-ноябре 2022 года ФРГ увеличила ввоз товаров до 126,5 миллиарда евро в среднем за месяц с 98,7 миллиарда за аналогичный период 2021 года. По итогам неполного 2025 года показатель вернулся к значениям 2023 года и составил 114,6 миллиарда евро в среднем за месяц. В 2024 году показатель находился на уровне 110 миллиардов евро.

В результате прибыль от торговли, которая с 2022 по 2024 годы демонстрировала устойчивый рост и достигла в среднем 20,7 миллиарда евро в месяц, уже по итогам января-ноября 2025 года сократилась усредненно — до 16,7 миллиарда евро в месяц.

« "Все немецкое экономическое благополучие держалось на дешевом трубопроводном российском газе. Убрали из формулы газ, продукция подорожала, и ее больше никто не хочет брать, несмотря на широко разрекламированное немецкое качество", — полагает депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Пять лет назад Германия была одним из основных европейских торговых партнеров России : немецкая промышленность преимущественно обеспечивалась газом оттуда. Тем не менее в 2022 году ФРГ присоединилась к рестрикциям ЕС , ограничивших импорт российских товаров.