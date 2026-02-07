Рейтинг@Mail.ru
05:31 07.02.2026 (обновлено: 06:35 07.02.2026)
Доходы Германии от экспорта товаров стагнируют третий год подряд
экономика
германия
сша
россия
дональд трамп
алексей журавлев
евросоюз
евростат
германия
сша
россия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
экономика, германия, сша, россия, дональд трамп, алексей журавлев , евросоюз, евростат, госдума рф
Экономика, Германия, США, Россия, Дональд Трамп, Алексей Журавлев , Евросоюз, Евростат, Госдума РФ
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Доходы Германии от экспорта товаров в условиях санкций Евросоюза против Москвы и торговых споров с Вашингтоном стагнируют третий год подряд, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в январе-ноябре 2022 года поставки за рубеж увеличились до 133,5 миллиарда евро в среднем за месяц с 114,1 миллиарда евро за аналогичный период годом ранее. Затем доход от торговли начал сокращаться, и уже три года держится вблизи 130 миллиардов евро. Так, в неполном 2025 году показатель достигал 131,3 миллиарда в среднем за месяц.
Подсчитаны потери Германии от санкций против России
Подсчитаны потери Германии от санкций против России
17 декабря 2025, 05:03
Что касается импорта, то он тоже демонстрирует признаки стагнации. Так, в январе-ноябре 2022 года ФРГ увеличила ввоз товаров до 126,5 миллиарда евро в среднем за месяц с 98,7 миллиарда за аналогичный период 2021 года. По итогам неполного 2025 года показатель вернулся к значениям 2023 года и составил 114,6 миллиарда евро в среднем за месяц. В 2024 году показатель находился на уровне 110 миллиардов евро.
В результате прибыль от торговли, которая с 2022 по 2024 годы демонстрировала устойчивый рост и достигла в среднем 20,7 миллиарда евро в месяц, уже по итогам января-ноября 2025 года сократилась усредненно — до 16,7 миллиарда евро в месяц.
"Все немецкое экономическое благополучие держалось на дешевом трубопроводном российском газе. Убрали из формулы газ, продукция подорожала, и ее больше никто не хочет брать, несмотря на широко разрекламированное немецкое качество", — полагает депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Пять лет назад Германия была одним из основных европейских торговых партнеров России: немецкая промышленность преимущественно обеспечивалась газом оттуда. Тем не менее в 2022 году ФРГ присоединилась к рестрикциям ЕС, ограничивших импорт российских товаров.
Также за последнее время заметно ухудшились отношения с США: сначала из-за тарифной политики американского президента Дональда Трампа, а затем — после его намерения приобрести Гренландию.
"Полностью выпотрошена". В ЕС раскрыли свое слабое место
"Полностью выпотрошена". В ЕС раскрыли свое слабое место
4 декабря 2025, 08:00
 
ЭкономикаГерманияСШАРоссияДональд ТрампАлексей ЖуравлевЕвросоюзЕвростатГосдума РФ
 
 
