Рейтинг@Mail.ru
Восстановление Газы начнется с переселения людей, заявил посол США - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/gaza-2072920565.html
Восстановление Газы начнется с переселения людей, заявил посол США
Восстановление Газы начнется с переселения людей, заявил посол США - РИА Новости, 07.02.2026
Восстановление Газы начнется с переселения людей, заявил посол США
После освобождения всех заложников начинается восстановление Газы, которое будет проходить ускоренными темпами с переселением людей из опасных районов, заявил... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T18:36:00+03:00
2026-02-07T18:36:00+03:00
в мире
сша
израиль
майк хакаби
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53da555481d5db88c65ef083c76d38dd.jpg
https://ria.ru/20260207/gaza-2072916936.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9386df462736447c40668cb580f08899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, майк хакаби, дональд трамп
В мире, США, Израиль, Майк Хакаби, Дональд Трамп
Восстановление Газы начнется с переселения людей, заявил посол США

Посол США Хакаби: восстановление Газы начнется с переезда людей из опасных зон

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – РИА Новости. После освобождения всех заложников начинается восстановление Газы, которое будет проходить ускоренными темпами с переселением людей из опасных районов, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью New York Post.
"Все теперь начнёт двигаться гораздо быстрее, когда заложники вернулись", - сказал Хакаби.
"Это не будет единичным событием, это будет процесс... люди начнут переселяться из действительно опасных районов - красных зон - в зелёные зоны. Строится жилье. Коммунальные службы будут восстановлены", – пообещал он.
В последние дни, несмотря на объявленный переход ко второй фазе мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, в палестинском анклаве фиксируются регулярные столкновения между палестинскими группировками и израильскими силами.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Восстановление Газы может занять десять лет, считает посол США
Вчера, 17:58
 
В миреСШАИзраильМайк ХакабиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала