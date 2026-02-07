https://ria.ru/20260207/gaza-2072916936.html
Восстановление Газы может занять десять лет, считает посол США
Восстановление Газы - колоссальная задача и она может занять 10 лет, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью New York Post. РИА Новости, 07.02.2026
Посол США Хакаби назвал восстановление Газы колоссальной задачей