Восстановление Газы может занять десять лет, считает посол США - РИА Новости, 07.02.2026
17:58 07.02.2026
Восстановление Газы может занять десять лет, считает посол США
Восстановление Газы - колоссальная задача и она может занять 10 лет, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью New York Post. РИА Новости, 07.02.2026
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев – РИА Новости. Восстановление Газы - колоссальная задача и она может занять 10 лет, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью New York Post.
"Мы говорим о годах... это может занять два-три года. Это может занять 10 лет", – сказал он.
Сроки зависят от того, сколько стран поучаствуют в восстановлении анклава, объяснил Хакаби.
"Газа могла бы стать Сингапуром. Вместо этого они превратили ее в Гаити", – подчеркнул посол США.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Вэнс рассказал, на чьи средства будут восстанавливать Газу
12 октября 2025, 17:27
 
В миреСШАИзраильСингапур (город)Майк Хакаби
 
 
