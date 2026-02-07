В Германии оценили последствия зависимости от американского СПГ

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Германии следует создавать газовый резерв и диверсифицировать поставщиков, чтобы не попадать в зависимость от американского сжиженного природного газа (СПГ), считает председатель Совета экспертов по оценке общего экономического развития Моника Шнитцер.

По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), по состоянию на 6 февраля 2026 года заполненность хранилищ ФРГ газом составила лишь 28,42%. Ранее представитель министерства экономики ФРГ назвала надежной ситуацию с газоснабжением в Германии, несмотря на падение уровня заполненности газохранилищ.