В Германии оценили последствия зависимости от американского СПГ - РИА Новости, 07.02.2026
18:29 07.02.2026
В Германии оценили последствия зависимости от американского СПГ
В Германии оценили последствия зависимости от американского СПГ

Шнитцер: Германии следует создавать газовый резерв и диверсифицировать поставки

Газовая конфорка. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Германии следует создавать газовый резерв и диверсифицировать поставщиков, чтобы не попадать в зависимость от американского сжиженного природного газа (СПГ), считает председатель Совета экспертов по оценке общего экономического развития Моника Шнитцер.
Совет экспертов по оценке общего экономического развития (Sachverständigenrat) ежегодно представляет правительству ФРГ доклад, в котором содержатся независимая экспертная оценка общего экономического положения страны, прогнозы и рекомендации по реформам.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фицо считает, что иск Словакии в суд ЕС по импорту газа будет успешным
Вчера, 15:53
"Я не думаю, что это хорошая идея - делать себя настолько зависимыми. И я бы не исключала возможности того, что (президент США Дональд) Трамп может пригрозить прекратить поставки газа в какой-то момент, если захочет, чтобы мы пошли на уступки", - заявила Шнитцер в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Она отметила, что в мире есть и другие поставщики, упомянув Катар и Норвегию: "Основными альтернативами являются Катар, некоторые африканские производители и наш важнейший партнер по природному газу Норвегия".
При этом Шнитцер подчеркнула, что, если поставки из США прекратятся, то Европа будет конкурировать с Азией за эти поставки, и цены вырастут. "Целесообразно иметь газовый резерв. В случае серьезного кризиса, в какой бы форме он ни произошел, мы по крайней мере будем обеспечены на определенный период времени", - заявила экономист.
По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), по состоянию на 6 февраля 2026 года заполненность хранилищ ФРГ газом составила лишь 28,42%. Ранее представитель министерства экономики ФРГ назвала надежной ситуацию с газоснабжением в Германии, несмотря на падение уровня заполненности газохранилищ.
Страны ЕС в начале декабря 2025 года приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Завод по производству СПГ на Сахалине
Европа в январе нарастила импорт газа из России до нового рекорда
Вчера, 11:22
 
В миреГерманияРоссияСШАЕвросоюз
 
 
