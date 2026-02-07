Рейтинг@Mail.ru
экономика, россия, сша
Экономика, Россия, США
Европа в январе нарастила импорт газа из России до нового рекорда

Bruegel: импорт СПГ из России в Европу обновил исторический максимум

© РИА Новости / Сергей КрасноуховЗавод по производству СПГ на Сахалине
Завод по производству СПГ на Сахалине - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Завод по производству СПГ на Сахалине. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России по итогам января достиг 2,276 миллиарда кубометров, обновив второй подряд месячный максимум после новостей о полном запрете российского СПГ с начала 2027 года, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. В конце января было принято окончательное решение об этом. Согласно расчетам РИА Новости, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить запрет на поставки российского газа
6 февраля, 10:09
Поставки из России обновляют исторический рекорд второй месяц подряд, следует из данных Bruegel: предыдущий в 2,275 миллиарда кубометров был установлен в декабре 2025 года. В январе 2025 года аналогичный показатель находился на уровне 2,054 миллиарда кубометров.
Импорт из американских стран (США и Тринидад и Тобаго) в январе составил 7,956 миллиарда кубометров. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 18% больше, чем в декабре.
Поставки из стран Африки, в свою очередь, замедлились, составив 772 миллиона кубометров, что примерно вдвое меньше, чем в январе и декабре 2025 года. Также снизился импорт из стран Ближнего Востока – до 571 миллиона кубометров, что в 1,6 раза меньше, чем в январе 2025 года, и вдвое, чем в декабре.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Газпром": Европа отобрала из ПХГ уже 87 процентов закачанного к зиме газа
4 февраля, 15:35
 
ЭкономикаРоссияСША
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
