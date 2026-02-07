Европа в январе нарастила импорт газа из России до нового рекорда

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России по итогам января достиг 2,276 миллиарда кубометров, обновив второй подряд месячный максимум после новостей о полном запрете российского СПГ с начала 2027 года, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.

Поставки из России обновляют исторический рекорд второй месяц подряд, следует из данных Bruegel: предыдущий в 2,275 миллиарда кубометров был установлен в декабре 2025 года. В январе 2025 года аналогичный показатель находился на уровне 2,054 миллиарда кубометров.