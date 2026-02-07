https://ria.ru/20260207/gaz-2072869307.html
Европа в январе нарастила импорт газа из России до нового рекорда
Европа в январе нарастила импорт газа из России до нового рекорда - РИА Новости, 07.02.2026
Европа в январе нарастила импорт газа из России до нового рекорда
Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России по итогам января достиг 2,276 миллиарда кубометров, обновив второй подряд месячный максимум РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T11:22:00+03:00
2026-02-07T11:22:00+03:00
2026-02-07T11:22:00+03:00
экономика
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064514430_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_5c078c18e98440284f8973191583e23e.jpg
https://ria.ru/20260206/medvedev-2072619791.html
https://ria.ru/20260204/ekonomika-2072235437.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064514430_477:0:3208:2048_1920x0_80_0_0_ac60d5036a6d64a9e0c3b9a79be76431.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша
Европа в январе нарастила импорт газа из России до нового рекорда
Bruegel: импорт СПГ из России в Европу обновил исторический максимум
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России по итогам января достиг 2,276 миллиарда кубометров, обновив второй подряд месячный максимум после новостей о полном запрете российского СПГ с начала 2027 года, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России
: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. В конце января было принято окончательное решение об этом. Согласно расчетам РИА Новости, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Поставки из России обновляют исторический рекорд второй месяц подряд, следует из данных Bruegel: предыдущий в 2,275 миллиарда кубометров был установлен в декабре 2025 года. В январе 2025 года аналогичный показатель находился на уровне 2,054 миллиарда кубометров.
Импорт из американских стран (США
и Тринидад
и Тобаго
) в январе составил 7,956 миллиарда кубометров. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 18% больше, чем в декабре.
Поставки из стран Африки
, в свою очередь, замедлились, составив 772 миллиона кубометров, что примерно вдвое меньше, чем в январе и декабре 2025 года. Также снизился импорт из стран Ближнего Востока
– до 571 миллиона кубометров, что в 1,6 раза меньше, чем в январе 2025 года, и вдвое, чем в декабре.