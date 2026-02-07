Рейтинг@Mail.ru
Лондон и Париж нужно подключить к контролю над ЯО, заявил Гатилов
16:16 07.02.2026
Лондон и Париж нужно подключить к контролю над ЯО, заявил Гатилов
Лондон и Париж нужно подключить к контролю над ЯО, заявил Гатилов

Гатилов: Лондон и Париж нужно подключить к диалогу по контролю над ЯО

© РИА Новости / Евгений Биятов
Геннадий Гатилов
Геннадий Гатилов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 7 фев - РИА Новости. Россия считает необходимым подключить к переговорам по контролю над ядерными вооружениями Великобританию и Францию, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Россия считает необходимым подключить к переговорам по контролю над ядерными вооружениями Великобританию и Францию. Наша аргументация проста: несмотря на то, что Лондон и Париж не являются обладателями наиболее крупных ядерных арсеналов, они входят в военно-политический блок НАТО, провозгласивший себя ядерным альянсом. Соответственно, военно-ядерный потенциал этих государств необходимо рассматривать в совокупности с американскими", - заявил дипломат.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
США собираются внести взнос в бюджет ООН, заявил Уолтц
Вчера, 04:40
Гатилов отметил, что тем не менее Британия и Франция наотрез отказываются от этого.
По словам постпреда РФ при ООН, участие всех государств, обладающих ядерным оружием, в таких переговорах способствовало бы продвижению к безъядерному миру.
"Речь идет как об "официальных" ядерных державах в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, так и о тех странах, которые де-факто располагают данным видом ОМУ (оружие массового уничтожения - ред.). Однако нынешние геополитические реалии, мягко говоря, не способствуют такому благоприятному развитию событий", - отметил Гатилов.
Ранее МИД Франции заявлял, что Парижу нет смысла присоединяться к переговорам по контролю за стратегическими вооружениями, так как ядерный арсенал Франции не сопоставим с арсеналом России и США.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Генсек ООН назвал истечение ДСНВ мрачным моментом для мира
5 февраля, 03:04
При этом в пятницу ведомство сообщило, что Париж выступает за углубление международного сотрудничества по вопросам стратегических вооружений на фоне истечения срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Ранее в СМИ появились сообщения, что РФ и США предварительно договорились о возможности придерживаться ограничений еще полгода. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Геннадий Гатилов отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Реакция США на предложение России по ДСНВ не поступила, заявил Гатилов
Вчера, 12:05
 
В миреРоссияВладимир ПутинГеннадий ГатиловФранцияПарижДональд ТрампНАТОООН
 
 
