Лондон и Париж нужно подключить к контролю над ЯО, заявил Гатилов

ЖЕНЕВА, 7 фев - РИА Новости. Россия считает необходимым подключить к переговорам по контролю над ядерными вооружениями Великобританию и Францию, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Россия считает необходимым подключить к переговорам по контролю над ядерными вооружениями Великобританию Францию . Наша аргументация проста: несмотря на то, что Лондон Париж не являются обладателями наиболее крупных ядерных арсеналов, они входят в военно-политический блок НАТО , провозгласивший себя ядерным альянсом. Соответственно, военно-ядерный потенциал этих государств необходимо рассматривать в совокупности с американскими", - заявил дипломат.

Гатилов отметил, что тем не менее Британия и Франция наотрез отказываются от этого.

По словам постпреда РФ при ООН , участие всех государств, обладающих ядерным оружием, в таких переговорах способствовало бы продвижению к безъядерному миру.

"Речь идет как об "официальных" ядерных державах в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, так и о тех странах, которые де-факто располагают данным видом ОМУ (оружие массового уничтожения - ред.). Однако нынешние геополитические реалии, мягко говоря, не способствуют такому благоприятному развитию событий", - отметил Гатилов.

Ранее МИД Франции заявлял, что Парижу нет смысла присоединяться к переговорам по контролю за стратегическими вооружениями, так как ядерный арсенал Франции не сопоставим с арсеналом России и США

При этом в пятницу ведомство сообщило, что Париж выступает за углубление международного сотрудничества по вопросам стратегических вооружений на фоне истечения срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.