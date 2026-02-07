Россия выстроит позицию по СНВ, анализируя политику США, заявил Гатилов

ЖЕНЕВА, 7 фев - РИА Новости. Россия будет выстраивать позицию по СНВ на основе анализа политики США и обстановки в стратегической сфере, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Отсутствие интереса Вашингтона к ДСНВ подтвердилось в выступлении замгоссекретаря США Томаса Динанно на пленарном заседании Конференции по разоружению ООН 6 февраля. Наша страна, в свою очередь, будет действовать ответственно и выстраивать свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа политики США и складывающейся обстановки в стратегической сфере", - заявил дипломат.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.