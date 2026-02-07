Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: около 30 компаний Москвы создают роботизированные системы - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:03 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/garbuzov-2072884122.html
Гарбузов: около 30 компаний Москвы создают роботизированные системы
Гарбузов: около 30 компаний Москвы создают роботизированные системы - РИА Новости, 07.02.2026
Гарбузов: около 30 компаний Москвы создают роботизированные системы
На сегодняшний день в Москве порядка 30 предприятий заняты робототехникой и поставляют разработки по всей стране, сообщил в субботу министр правительства... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T14:03:00+03:00
2026-02-07T14:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сибур холдинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072883876_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_b748db039885faa932ba5515fabae52b.jpg
https://ria.ru/20260206/liksutov-2072714074.html
https://ria.ru/20260207/liksutov-2072871292.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072883876_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_6bd453ace504d0ced79fc063600c63de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сибур холдинг, роснано
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Сибур Холдинг, Роснано
Гарбузов: около 30 компаний Москвы создают роботизированные системы

Гарбузов: порядка 30 московских компаний создают роботизированные системы

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыПроизводство роботизированных систем в Москве
Производство роботизированных систем в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Производство роботизированных систем в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На сегодняшний день в Москве порядка 30 предприятий заняты робототехникой и поставляют разработки по всей стране, сообщил в субботу министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
"Развитие высокотехнологичных отраслей — один из ключевых приоритетов промышленной политики города. Уже порядка 30 московских компаний создают современные роботизированные системы, комплексы и платформы. Они широко востребованы по всей стране и используются на московских хлебопекарных, машиностроительных, кабельных заводах, в фармацевтике и микроэлектронике", — сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
Промышленный парк NOMAN - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Ликсутов отметил удобство нового промпарка из-за транспортной доступности
6 февраля, 15:18
Министр добавил, что роботы оптимизирует процессы: помогают сократить трудоемкость, снизить производственные издержки и нарастить качество выпускаемой продукции.
Один из производителей промышленных роботов — столичная компания "Прикладная робототехника". В конце 2025 года вся линейка манипуляционных устройств была включена в реестр отечественного оборудования Минпромторга России. По словам руководителя направления манипуляционных роботов Николая Мостакова, локализация в России позволяет контролировать всю цепочку производства и гарантировать высокое качество продукции для отечественных компаний, включая предприятия с государственным участием.
На территории особой экономической зоны "Технополис Москва" развивается компания "СКТБ ПР". Свыше 40 лет предприятие создает робототехнические комплексы и системы, заменяющие человека в работах, связанных с риском. В свою очередь, замгенерального директора Илья Лаверычев заявил, что изделия компании имеют широкий набор функциональных и технических возможностей, благодаря чему их можно максимально быстро и качественно адаптировать под любого заказчика.
Особое направление робототехники развивает "Тьюбот" (входит в ГК "РОСНАНО") — разработчик роботизированных систем для обследования и очистки сложных трубопроводов. Решение представляет собой компактные и маневренные движущиеся платформы, которые существенно превосходят по функционалу другие способы оценки состояния труб. Продукция востребована и помогает предприятиям предотвращать аварии, человеческие жертвы и ущерб экологии. Например, робота использовали в дочерней компании "СИБУР" для обследования трубопроводов диаметром всего 30 сантиметров.
Ранее Гарбузов сообщал, что выпуск моющей продукции, парфюмерной и косметической продукции в столице увеличился более чем на четверть с января по ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В городе работает более 40 предприятий косметической отрасли, на которых трудятся свыше 4 тысяч человек.
Технопарк Алабушево в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Ликсутов: благоустроена вторая очередь технопарка "Алабушево" в Зеленограде
Вчера, 12:07
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиТехнологииРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Сибур ХолдингРоснано
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала