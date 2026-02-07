Гарбузов: около 30 компаний Москвы создают роботизированные системы

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На сегодняшний день в Москве порядка 30 предприятий заняты робототехникой и поставляют разработки по всей стране, сообщил в субботу министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.

"Развитие высокотехнологичных отраслей — один из ключевых приоритетов промышленной политики города. Уже порядка 30 московских компаний создают современные роботизированные системы, комплексы и платформы. Они широко востребованы по всей стране и используются на московских хлебопекарных, машиностроительных, кабельных заводах, в фармацевтике и микроэлектронике", — сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Министр добавил, что роботы оптимизирует процессы: помогают сократить трудоемкость, снизить производственные издержки и нарастить качество выпускаемой продукции.

Один из производителей промышленных роботов — столичная компания "Прикладная робототехника". В конце 2025 года вся линейка манипуляционных устройств была включена в реестр отечественного оборудования Минпромторга России. По словам руководителя направления манипуляционных роботов Николая Мостакова, локализация в России позволяет контролировать всю цепочку производства и гарантировать высокое качество продукции для отечественных компаний, включая предприятия с государственным участием.

На территории особой экономической зоны "Технополис Москва" развивается компания "СКТБ ПР". Свыше 40 лет предприятие создает робототехнические комплексы и системы, заменяющие человека в работах, связанных с риском. В свою очередь, замгенерального директора Илья Лаверычев заявил, что изделия компании имеют широкий набор функциональных и технических возможностей, благодаря чему их можно максимально быстро и качественно адаптировать под любого заказчика.

Особое направление робототехники развивает "Тьюбот" (входит в ГК "РОСНАНО") — разработчик роботизированных систем для обследования и очистки сложных трубопроводов. Решение представляет собой компактные и маневренные движущиеся платформы, которые существенно превосходят по функционалу другие способы оценки состояния труб. Продукция востребована и помогает предприятиям предотвращать аварии, человеческие жертвы и ущерб экологии. Например, робота использовали в дочерней компании "СИБУР" для обследования трубопроводов диаметром всего 30 сантиметров.