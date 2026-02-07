https://ria.ru/20260207/frolovtseva-2072870403.html
Невестка Фроловцевой опровергла сообщения о проблемах актрисы с сердцем
Невестка Фроловцевой опровергла сообщения о проблемах актрисы с сердцем - РИА Новости, 07.02.2026
Невестка Фроловцевой опровергла сообщения о проблемах актрисы с сердцем
Звезда сериала "Воронины" Анна Фроловцева хорошо себя чувствует и находится дома, сообщила РИА Новости ее невестка Эльмира Кузьменко. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T11:28:00+03:00
2026-02-07T11:28:00+03:00
2026-02-07T11:28:00+03:00
культура
культура
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072869873_0:0:2288:1288_1920x0_80_0_0_9ee44dae3a96774c8c22aaf4139778fb.jpg
https://ria.ru/20260126/direktor-2070277226.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072869873_149:0:2182:1525_1920x0_80_0_0_14f34f2bda1dba0785b2c5a273bf4f16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, происшествия
Культура, Культура, Происшествия
Невестка Фроловцевой опровергла сообщения о проблемах актрисы с сердцем
Невестка Анны Фроловцевой рассказала, что актриса хорошо себя чувствует
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Звезда сериала "Воронины" Анна Фроловцева хорошо себя чувствует и находится дома, сообщила РИА Новости ее невестка Эльмира Кузьменко.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что 77-летняя актриса якобы попала в больницу с нарушением ритма сердца.
"Все в порядке, она дома. У нее все в порядке", - сказала собеседница агентства.