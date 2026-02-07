Невестка Фроловцевой опровергла сообщения о проблемах актрисы с сердцем

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Звезда сериала "Воронины" Анна Фроловцева хорошо себя чувствует и находится дома, сообщила РИА Новости ее невестка Эльмира Кузьменко.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что 77-летняя актриса якобы попала в больницу с нарушением ритма сердца.