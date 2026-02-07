Рейтинг@Mail.ru
Невестка Фроловцевой опровергла сообщения о проблемах актрисы с сердцем - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:28 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/frolovtseva-2072870403.html
Невестка Фроловцевой опровергла сообщения о проблемах актрисы с сердцем
Невестка Фроловцевой опровергла сообщения о проблемах актрисы с сердцем - РИА Новости, 07.02.2026
Невестка Фроловцевой опровергла сообщения о проблемах актрисы с сердцем
Звезда сериала "Воронины" Анна Фроловцева хорошо себя чувствует и находится дома, сообщила РИА Новости ее невестка Эльмира Кузьменко. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T11:28:00+03:00
2026-02-07T11:28:00+03:00
культура
культура
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072869873_0:0:2288:1288_1920x0_80_0_0_9ee44dae3a96774c8c22aaf4139778fb.jpg
https://ria.ru/20260126/direktor-2070277226.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072869873_149:0:2182:1525_1920x0_80_0_0_14f34f2bda1dba0785b2c5a273bf4f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура, происшествия
Культура, Культура, Происшествия
Невестка Фроловцевой опровергла сообщения о проблемах актрисы с сердцем

Невестка Анны Фроловцевой рассказала, что актриса хорошо себя чувствует

© АГН "Москва" / Андрей НикеричевАнна Фроловцева
Анна Фроловцева - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Анна Фроловцева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Звезда сериала "Воронины" Анна Фроловцева хорошо себя чувствует и находится дома, сообщила РИА Новости ее невестка Эльмира Кузьменко.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что 77-летняя актриса якобы попала в больницу с нарушением ритма сердца.
"Все в порядке, она дома. У нее все в порядке", - сказала собеседница агентства.
Актриса Мария Аронова - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Директор Ароновой опровергла сообщения о проблемах со здоровьем актрисы
26 января, 10:50
 
КультураКультураПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала