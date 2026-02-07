Рейтинг@Mail.ru
Санкционная политика Евросоюза вредит ему самому, заявил Фицо - РИА Новости, 07.02.2026
16:24 07.02.2026
Санкционная политика Евросоюза вредит ему самому, заявил Фицо
Санкционная политика Евросоюза вредит ему самому, заявил Фицо - РИА Новости, 07.02.2026
Санкционная политика Евросоюза вредит ему самому, заявил Фицо
Проводимая Европейским союзом санкционная политика вредит ему самому, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 07.02.2026
в мире
словакия
роберт фицо
словакия
в мире, словакия, роберт фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо
Санкционная политика Евросоюза вредит ему самому, заявил Фицо

Премьер Словакии Фицо: санкционная политика Евросоюза вредит ему самому

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© REUTERS / Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 7 фев - РИА Новости. Проводимая Европейским союзом санкционная политика вредит ему самому, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
В эфире программы "Субботние диалоги" Фицо выразил мнение, что Европейскому союзу сейчас следует сосредоточиться на себе, навести порядок в экономике, внешней политике, обороноспособности и руководстве Европейской комиссии.
"Только потом приходит очередь какой-то санкционной политики, которая никому ничего не принесла, только сами себе вредим", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Он считает, что "у Европейского союза есть более важные обязанности и приоритеты, чем санкции против России".
Фицо поручил восстановить работу межправительственных комиссий с Россией
Фицо поручил восстановить работу межправительственных комиссий с Россией
В миреСловакияРоберт Фицо
 
 
