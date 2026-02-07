Словакия лишилась истребителей, передав их Украине бесплатно, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 7 фев - РИА Новости. Словакия при прежнем руководстве передала Украине боеспособную военную технику, а не металлом, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, комментируя решение прокуратуры закрыть соответствующие дела.
В четверг прокурор Растислав Ремета сообщил, что дела о передаче Украине бывшим руководством Словакии истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 закрыты, поскольку не было доказано, что этими действиями республике был нанесен ущерб. По словам Реметы, срок службы переданной Киеву техники был исчерпан, а у Словакии не было достаточных ресурсов для ее обслуживания.
"Как вообще возможно, что прокурор Ремета выступил… с глупостями о том, что мы отдали Украине какой-то металлолом. Это были истребители, которые были в активной службе, еще в день (их передачи - ред.) они защищали наше небо, а их отдали Украине бесплатно", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Фицо заявил, что словацкие истребители "были не только боеспособными, но и модернизированными в соответствии со стандартами НАТО".
Фицо ранее назвал решение прокуратуры политически мотивированным. По его мнению, прокуратура пытается таким образом защитить бывшее руководство страны, которое принимало решение о передаче военной техники Украине.
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года республика решила передать Киеву часть системы ПВО КУБ. С приходом к власти в республике правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.