Фицо не видит причин проводить в стране внеочередные выборы

Фицо возглавил правительство Словакии по итогам парламентских выборов 2023 года, срок его полномочий истекает в 2027 году.

Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.