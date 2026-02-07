https://ria.ru/20260207/fitso-2072898678.html
Фицо не видит причин проводить в стране внеочередные выборы
Фицо не видит причин проводить в стране внеочередные выборы - РИА Новости, 07.02.2026
Фицо не видит причин проводить в стране внеочередные выборы
date 2026-02-07
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не видит причин проводить в стране внеочередные выборы.
в мире
словакия
роберт фицо
словакия
В мире, Словакия, Роберт Фицо
Фицо не видит причин проводить в стране внеочередные выборы
БРАТИСЛАВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не видит причин проводить в стране внеочередные выборы.
Председатель не представленной в парламенте Словакии
оппозиционной партии Demokrati ("Демократы"), экс-министр обороны республики Ярослав Надь в пятницу сообщил, что собраны необходимые 350 тысяч подписей под петицией за референдум, целью которого является проведение внеочередных парламентских выборов.
"Я не вижу никаких условий для того, чтобы были внеочередные выборы. Мы уже так далеко, что нет в этом никакого смысла, выборы будут в обычный срок: в сентябре следующего года", - сказал Фицо
в эфире программы "Субботние диалоги
".
Фицо возглавил правительство Словакии по итогам парламентских выборов 2023 года, срок его полномочий истекает в 2027 году.
Согласно словацкому законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.