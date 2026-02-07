"Врага определили правильно". Чем Эстония собралась угрожать России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Пока советские монументы идут под снос, эстонские политики мечтают о памятниках эсэсовским легионерам. Идеи нацистских пособников по-прежнему витают в умах, и все чаще их подхватывают в правительственных кабинетах. Чем это опасно для России — в материале РИА Новости.

Обманчивый фасад

В поселке Лагеди, что в нескольких километрах от Таллина, на территории бывшей усадьбы организован Музей борьбы за свободу Эстонии. В этом месте, как в зеркале, отражается вся сущность современной прибалтийской республики.

© Фото : Murtud Rukkilill / Simmo Saar Открытие памятника членам вооруженных националистических формирований, известных под общим названием "лесные братья", в Эстонии © Фото : Murtud Rukkilill / Simmo Saar Открытие памятника членам вооруженных националистических формирований, известных под общим названием "лесные братья", в Эстонии

Непримечательное деревянное здание с мансардой напоминает обычный дачный домик. На стенах снаружи — флаги Эстонии, Финляндии, Евросоюза и НАТО. Внутри — плакаты с Гитлером, портрет маршала Финляндии Карла Маннергейма, а также множество фото пособников нацистов и плакаты с призывом вступать в 20-ю добровольческую дивизию СС, она же Первая эстонская.

Экспозиция состоит из образцов военной формы, оружия Второй мировой, различных карт и документов. Самый скандальный экспонат — снаружи, в прилегающем парке. В 2004-м гранитную плиту с барельефом солдата в немецкой каске с железным крестом на груди и MP-40 в руках установили на кладбище Лихула. Но, опасаясь реакции западных партнеров, власти решили перенести монумент эстонскому эсэсовцу в музейный комплекс.

Сам музей частный, но получает регулярные правительственные гранты и сотрудничает с государственными структурами. Кроме того, учреждение пользуется покровительством и публичной поддержкой Консервативной народной партии эстонского парламента.

Экскурсоводы здесь обязательно напомнят о 7 февраля 1944-го, когда исполняющий обязанности президента Эстонии Юри Улуотс призвал эстонцев вступать в 20-ю дивизию СС для борьбы с Красной армией.

На призыв тогда откликнулись некоторые члены "Омакайтсе" (сил так называемой самообороны в 40 тысяч человек), стрелявшие в спины отступающим советским войскам в 1941-м, участники различных полицейских батальонов, охранявших концлагеря, и прочие коллаборационисты. Основной костяк дивизии составили добровольцы из легиона эстонских СС, сформированного в 1942-м.

Ни гитлеровских марионеток, ни само нацистское командование численность подразделения не впечатлила. Поэтому на скорую руку провели мобилизацию. На пике активности дивизия насчитывала около 15 тысяч человек. Согласно разным данным, общее количество эстонских коллаборационистов за все годы войны достигло 70 тысяч.

Эстонцы до сих пор оправдываются, что якобы сражались не за Гитлера, а за свободу страны. Само собой, нацистские оккупанты о таком и не помышляли. Впрочем, шанс построить "Великую Эстонию" за счет российских территорий затмевал разум многим. Так происходит и 80 лет спустя.

Заграница помогла

Каждое лето на высотах поселка Синимяэ у монумента 20-й добровольческой дивизии устраивают чествования пособников Гитлера. В этом месте в июле-августе 1944-го шли тяжелые бои, где эстонские эсэсовцы ожесточенно сражались бок о бок с немцами против РККА.

Напротив ухоженных могил красуются флаги Эстонии, Латвии и Украины. Именно тут собираются престарелые пособники нацистов, но с каждом годом их в силу естественных причин все меньше. Кто-то отделался относительно легким наказанием и прожил спокойную жизнь, даже не покидая республику, некоторым пришлось ждать падения СССР за рубежом.

Как известно, на Нюрнбергском процессе все формирования СС признали преступными, как и их членов, за исключением насильственно мобилизованных.

Все легионеры давали присягу Гитлеру, тысячи были добровольцами, но Комиссия США по перемещенным лицам в 1950-м признала балтийских эсэсовцев отличными от немецких. Это позволило многим избежать правосудия на Западе и вернуться в 1990-е на родину.

Удивительно благополучно сложилась судьба одного из наиболее почитаемых в Эстонии коллаборационистов Харальда Нугисекса. Ему даже не приходилось скрываться. В 1941-м он добровольно стал полицаем в оккупированной республике. По своему желанию перешел на службу в СС. За участие в боях с Красной армией получил Рыцарский Железный крест. Но карьерные успехи внезапно оборвал разгром остатков подразделения в Чехии.

"Фронт уже развалился, и мы пытались попасть на Запад. А ведь в мундире спрятаться негде. Чехи уже два раза ставили меня к стенке, но от расстрела я спасся. Установили пулемет, но вдруг налетели русские самолеты, а эти-то не знали, чьи, — ну и давай улепетывать. И мы тоже. А спустя три дня нас все-таки снова поймали и потом передали русским", — вспоминал конец дивизии Нугисекс.

Отсидев в лагере всего восемь лет, он вышел на свободу в 1953-м и до самой старости трудился в родной Эстонии мелиоратором. Через 60 лет командующий вооруженными силами республики присвоил Нугисексу отставного капитана. Раскаяния он не испытывал. На общественных мероприятиях не стеснялся появляться в форме с немецкими наградам, хотя понимал, что может спровоцировать скандал.

"Не будет спокойствия, пока последнего из нас не похоронят", — сказал он незадолго до смерти в 2014-м.

Откровенное признание

В августе 2022-го премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что события на Украине "разбередили старые раны эстонского общества", о которых "напоминают красноармейские монументы". Под этим предлогом Таллин решил как можно быстрее убрать все советские памятники. Их насчитывалось до 400. Кампания по демонтажу идет полным ходом.

© AP Photo / Sergei Stepanov Демонтаж танка Т-34 в Нарве © AP Photo / Sergei Stepanov Демонтаж танка Т-34 в Нарве

Одновременно официальный Таллин дистанцируется от публичного чествования легионеров, хотя не препятствует поминальным мероприятиям. В 2019-м глава тогдашнего кабмина Юри Ратас заявил, что памятник коллаборационисту в Лагеди не должен возвращаться в Лихула. Оппозиционеры-консерваторы не бросают этой идеи.

"Хотя солдат на памятном знаке и был облачен в неправильный мундир, зато его враг был правильным", — считает бывший председатель парламента, член КНП Эстонии Хенн Пыллуаас.

В 2021-м почитатель эсэсовцев Пыллуаас реанимировал тему претензий на территории Псковской и Ленинградской областей, ссылаясь на утративший силу Тартуский договор. Спустя четыре года его идею подхватил глава МВД республики Игорь Таро, распорядившийся прошлой осенью указывать в паспортах Печорский район как "территорию Эстонии".