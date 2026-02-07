https://ria.ru/20260207/es-2072943781.html
Многие страны ЕС сделали выбор в пользу диктата, заявил посол России
Многие страны ЕС сделали выбор в пользу диктата, заявил посол России - РИА Новости, 07.02.2026
Многие страны ЕС сделали выбор в пользу диктата, заявил посол России
Многие страны-члены Европейского союза отказались от дипломатии как инструмента поиска компромиссов, сделав выбор в пользу диктата, менторства и санкционного... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T23:11:00+03:00
2026-02-07T23:11:00+03:00
2026-02-07T23:11:00+03:00
в мире
россия
бельгия
брюссель
денис гончар
сергей лавров
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20260207/es-2072935616.html
россия
бельгия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бельгия, брюссель, денис гончар, сергей лавров, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Бельгия, Брюссель, Денис Гончар, Сергей Лавров, Кайя Каллас, Евросоюз
Многие страны ЕС сделали выбор в пользу диктата, заявил посол России
Посол России Гончар: многие страны ЕС сделали выбор в пользу диктата
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Многие страны-члены Европейского союза отказались от дипломатии как инструмента поиска компромиссов, сделав выбор в пользу диктата, менторства и санкционного давления, поделился мнением в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Сущность дипломатии заключается в готовности слушать и слышать партнера, пусть не всегда соглашаться, но воспринимать его аргументацию и позицию, в свою очередь, обоснованно оппонировать ему, совместно искать компромисс. Вместо такого рационального подхода в есовско-натовском Брюсселе
и во многих европейских столицах сделали выбор в пользу диктата и менторства, размахивания "санкционной дубиной", огульной политизации международной повестки и украинизации любого досье", - сказал Гончар
.
По мнению посла, плачевно, что в большинстве европейских стран с даже, казалось бы, традиционно сильными дипломатическими традициями, этого не хотят осознать.
"Происходящая на Западе деградация политических элит очевидна не только для экспертов и профессионалов в сфере международных отношений, но и для любого объективно мыслящего человека", - подчеркнул Гончар.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
30 января заявил, что Россия
никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы
договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
В конце января глава евродипломатии Кая Каллас
заявила, что ЕС
не хочет выступать инициатором возобновления диалога с РФ и не намерен предлагать России какие-либо уступки по Украине
.