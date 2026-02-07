Многие страны ЕС сделали выбор в пользу диктата, заявил посол России

БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Многие страны-члены Европейского союза отказались от дипломатии как инструмента поиска компромиссов, сделав выбор в пользу диктата, менторства и санкционного давления, поделился мнением в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.

"Сущность дипломатии заключается в готовности слушать и слышать партнера, пусть не всегда соглашаться, но воспринимать его аргументацию и позицию, в свою очередь, обоснованно оппонировать ему, совместно искать компромисс. Вместо такого рационального подхода в есовско-натовском Брюсселе и во многих европейских столицах сделали выбор в пользу диктата и менторства, размахивания "санкционной дубиной", огульной политизации международной повестки и украинизации любого досье", - сказал Гончар

По мнению посла, плачевно, что в большинстве европейских стран с даже, казалось бы, традиционно сильными дипломатическими традициями, этого не хотят осознать.

"Происходящая на Западе деградация политических элит очевидна не только для экспертов и профессионалов в сфере международных отношений, но и для любого объективно мыслящего человека", - подчеркнул Гончар.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.