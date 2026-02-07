Рейтинг@Mail.ru
Многие страны ЕС сделали выбор в пользу диктата, заявил посол России - РИА Новости, 07.02.2026
23:11 07.02.2026
Многие страны ЕС сделали выбор в пользу диктата, заявил посол России
Многие страны ЕС сделали выбор в пользу диктата, заявил посол России
в мире, россия, бельгия, брюссель, денис гончар, сергей лавров, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Бельгия, Брюссель, Денис Гончар, Сергей Лавров, Кайя Каллас, Евросоюз
Многие страны ЕС сделали выбор в пользу диктата, заявил посол России

Посол России Гончар: многие страны ЕС сделали выбор в пользу диктата

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Многие страны-члены Европейского союза отказались от дипломатии как инструмента поиска компромиссов, сделав выбор в пользу диктата, менторства и санкционного давления, поделился мнением в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Сущность дипломатии заключается в готовности слушать и слышать партнера, пусть не всегда соглашаться, но воспринимать его аргументацию и позицию, в свою очередь, обоснованно оппонировать ему, совместно искать компромисс. Вместо такого рационального подхода в есовско-натовском Брюсселе и во многих европейских столицах сделали выбор в пользу диктата и менторства, размахивания "санкционной дубиной", огульной политизации международной повестки и украинизации любого досье", - сказал Гончар.
По мнению посла, плачевно, что в большинстве европейских стран с даже, казалось бы, традиционно сильными дипломатическими традициями, этого не хотят осознать.
"Происходящая на Западе деградация политических элит очевидна не только для экспертов и профессионалов в сфере международных отношений, но и для любого объективно мыслящего человека", - подчеркнул Гончар.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
В конце января глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не хочет выступать инициатором возобновления диалога с РФ и не намерен предлагать России какие-либо уступки по Украине.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Население ЕС готовят к конфликту с Россией, заявил посол в Бельгии
Вчера, 21:15
 
В миреРоссияБельгияБрюссельДенис ГончарСергей ЛавровКайя КалласЕвросоюз
 
 
