22:39 07.02.2026
Посол Гончар: отказ ЕС от российского газа усугубил проблемы в экономике
в мире, россия, бельгия, сша, денис гончар, евросоюз, еврокомиссия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Отказ Евросоюза от российских энергоресурсов привел к росту инфляции и сокращению располагаемых доходов населения стран-членов Евросоюза, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Объективные данные статистики говорят о том, насколько ущербна и оторвана от жизни навязываемая Еврокомиссией политика в сфере энергетики. Спровоцированная отказом от российского топлива инфляция привела к сокращению располагаемых доходов населения", - сказал Гончар.
Собеседник агентства отметил, что по подсчетам экспертов Национального банка Бельгии, в большинстве регионов страны уровень располагаемых доходов населения в 2024 году оставался ниже, чем в 2021 году.
"С высокими ценами на энергию местные экономисты связывают и наблюдаемое снижение конкурентоспособности Бельгии. Так, например, электричество и природный газ обходятся местным производителям втрое дороже, чем их коллегам из США. Если Бельгия подчинится решению ЕС о прекращении импорта российского СПГ (сжиженного природного газа - ред.) с 1 января 2027 года, это станет очередным болезненным ударом для национальной экономики", - добавил дипломат.
Гончар подчеркнул, что за всю свою историю Россия ни разу не использовала энергетику в качестве рычага политического давления.
"В результате же отказа от профильного сотрудничества с Россией Европа попала в зависимость от США, которые вводят против нее заградительные пошлины и тарифы и заявляют о притязаниях на территории, которые в Старом Свете считают своими. Происходящее, безусловно, заставляет задуматься о способностях нынешних лидеров европейских стран к стратегическому планированию и оценке рисков", - заключил посол РФ в Бельгии.
Евросоюз 26 января принял регламент по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа ЕС недосчитается более 17% своего импорта.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
ЕС приучает население к мысли о войне с Россией, заявил Орбан
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Главный редактор: Гаврилова А.В.
