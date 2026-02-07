Рейтинг@Mail.ru
Население ЕС готовят к конфликту с Россией, заявил посол в Бельгии
21:15 07.02.2026 (обновлено: 21:38 07.02.2026)
Население ЕС готовят к конфликту с Россией, заявил посол в Бельгии
Ускоренная милитаризация Европы сопровождается подготовкой населения Евросоюза к войне с Россией, заявил посол в Бельгии Денис Гончар. РИА Новости, 07.02.2026
в мире
россия
денис гончар
евросоюз
нато
европа
в мире, россия, денис гончар, евросоюз, нато, европа
В мире, Россия, Денис Гончар, Евросоюз, НАТО, Европа
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 фев — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Ускоренная милитаризация Европы сопровождается подготовкой населения Евросоюза к войне с Россией, заявил посол в Бельгии Денис Гончар.
"На земле" тоже происходят крайне негативные процессы. Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной. Подобная авантюрная и абсолютно безрассудная линия нам представляется крайне опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями", — сказал он в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран — членов ЕС. Она предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
