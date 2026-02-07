В Берлине тысячи человек собрались на демонстрацию в поддержку иранцев

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Около 10 тысяч человек собрались на демонстрацию в знак солидарности с иранским народом перед Бранденбургскими воротами в центре Берлина, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на местную полицию.
"В настоящее время собрались 10 тысяч участников. Зарегистрировано 20 тысяч участников", - сообщил представитель полиции Берлина.
Целью демонстрации является выразить солидарность с иранским народом и оказать давление на европейские правительства, чтобы те приняли меры против иранских властей. Одним из требований организаторов акции является закрытие всех иранских посольств в ЕС.
Незадолго до начала мероприятия перед Бранденбургскими воротами развевалось множество иранских флагов. Некоторые демонстранты были одеты в желтые жилеты с надписью "Свобода Ирану". На сцене среди прочих с речью выступили экс-глава Евросовета Шарль Мишель и бывший министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Также было показано видеообращение экс-госсекретаря США Майка Помпео.
После многочисленных выступлений демонстранты начали шествие, которое сопровождают 380 сотрудников полиции.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.