В Берлине тысячи человек собрались на демонстрацию в поддержку иранцев
19:20 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/es-2072926605.html
В Берлине тысячи человек собрались на демонстрацию в поддержку иранцев
2026-02-07T19:20:00+03:00
2026-02-07T19:20:00+03:00
В мире, Берлин (город), США, Иран, Шарль Мишель, Петер Альтмайер, Майк Помпео, Евросовет
В Берлине тысячи человек собрались на демонстрацию в поддержку иранцев

В Берлине около 10 тыс человек собрались на демонстрацию в поддержку иранцев

© Getty Images / picture alliance/Manuel GenoletДемонстрация в знак солидарности с иранским народом перед Бранденбургскими воротами в центре Берлина
Демонстрация в знак солидарности с иранским народом перед Бранденбургскими воротами в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© Getty Images / picture alliance/Manuel Genolet
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Около 10 тысяч человек собрались на демонстрацию в знак солидарности с иранским народом перед Бранденбургскими воротами в центре Берлина, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на местную полицию.
"В настоящее время собрались 10 тысяч участников. Зарегистрировано 20 тысяч участников", - сообщил представитель полиции Берлина.
Целью демонстрации является выразить солидарность с иранским народом и оказать давление на европейские правительства, чтобы те приняли меры против иранских властей. Одним из требований организаторов акции является закрытие всех иранских посольств в ЕС.
Незадолго до начала мероприятия перед Бранденбургскими воротами развевалось множество иранских флагов. Некоторые демонстранты были одеты в желтые жилеты с надписью "Свобода Ирану". На сцене среди прочих с речью выступили экс-глава Евросовета Шарль Мишель и бывший министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Также было показано видеообращение экс-госсекретаря США Майка Помпео.
После многочисленных выступлений демонстранты начали шествие, которое сопровождают 380 сотрудников полиции.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
В миреБерлин (город)СШАИранШарль МишельПетер АльтмайерМайк ПомпеоЕвросовет
 
 
