Фицо считает, что иск Словакии в суд ЕС по импорту газа будет успешным

БРАТИСЛАВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что иск в суд Европейского союза против запрета на импорт газа из РФ может быть успешным.

В конце января глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия приступит к подготовке иска против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз после официальной публикации соответствующего постановления в феврале. В начале февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Венгрия со своей стороны уже подала в суд ЕС для отмены запрета на импорт нефти и газа из России.

По его словам, некоторые европейские страны также разделяют мнение о том, что Европейская комиссия в этом случае обошла принцип единогласия, который необходим при принятии санкций.