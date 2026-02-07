Рейтинг@Mail.ru
Фицо считает, что иск Словакии в суд ЕС по импорту газа будет успешным
15:53 07.02.2026
Фицо считает, что иск Словакии в суд ЕС по импорту газа будет успешным
Фицо считает, что иск Словакии в суд ЕС по импорту газа будет успешным - РИА Новости, 07.02.2026
Фицо считает, что иск Словакии в суд ЕС по импорту газа будет успешным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что иск в суд Европейского союза против запрета на импорт газа из РФ может быть успешным. РИА Новости, 07.02.2026
в мире
словакия
россия
венгрия
роберт фицо
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
словакия
россия
венгрия
в мире, словакия, россия, венгрия, роберт фицо, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Словакия, Россия, Венгрия, Роберт Фицо, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Фицо считает, что иск Словакии в суд ЕС по импорту газа будет успешным

Фицо: Словакия может выиграть в суде ЕС по вопросу импорта газа из РФ

БРАТИСЛАВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что иск в суд Европейского союза против запрета на импорт газа из РФ может быть успешным.
В конце января глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия приступит к подготовке иска против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз после официальной публикации соответствующего постановления в феврале. В начале февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Венгрия со своей стороны уже подала в суд ЕС для отмены запрета на импорт нефти и газа из России.
"Думаю, что иск, который мы подаем против Еврокомиссии из-за решения отказаться от газа с востока, мы можем выиграть", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
По его словам, некоторые европейские страны также разделяют мнение о том, что Европейская комиссия в этом случае обошла принцип единогласия, который необходим при принятии санкций.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
Фицо поручил восстановить работу межправительственных комиссий с Россией
