Фицо считает, что иск Словакии в суд ЕС по импорту газа будет успешным

БРАТИСЛАВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что иск в суд Европейского союза против запрета на импорт газа из РФ может быть успешным.
В конце января глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия приступит к подготовке иска против запрета на импорт российского газа из России в Европейский союз после официальной публикации соответствующего постановления в феврале. В начале февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что Венгрия со своей стороны уже подала в суд ЕС для отмены запрета на импорт нефти и газа из России.
"Думаю, что иск, который мы подаем против Еврокомиссии из-за решения отказаться от газа с востока, мы можем выиграть", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
По его словам, некоторые европейские страны также разделяют мнение о том, что Европейская комиссия в этом случае обошла принцип единогласия, который необходим при принятии санкций.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.