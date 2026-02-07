Рейтинг@Mail.ru
Фицо поручил восстановить работу межправительственных комиссий с Россией
15:39 07.02.2026
Фицо поручил восстановить работу межправительственных комиссий с Россией
в мире
россия
словакия
украина
роберт фицо
владимир путин
Фицо поручил восстановить работу межправительственных комиссий с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что уже поручил министру иностранных дел республики Юраю Бланару восстановить работу существовавших межправительственных комиссий с Россией.
"Я всегда был из тех политиков, которые всегда были за диалог с РФ. Министр Бланар уже получил от меня поручение, чтобы мы снова восстановили работу разных межправительственных комиссий", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
В сентябре 2025 года Фицо говорил, что Словакия конструктивно подходит к отношениям с РФ и заинтересована в том, чтобы после завершения конфликта на Украине они были перезапущены.
Фицо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 2 сентября 2025 года в Пекине, заявил о заинтересованности в стандартизации отношений с Россией, а страны должны искать возможности для расширения двустороннего сотрудничества. В этом контексте он предложил как можно скорее провести заседание совместной комиссии.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
