https://ria.ru/20260207/es-2072898115.html
Фицо поручил восстановить работу межправительственных комиссий с Россией
Фицо поручил восстановить работу межправительственных комиссий с Россией - РИА Новости, 07.02.2026
Фицо поручил восстановить работу межправительственных комиссий с Россией
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что уже поручил министру иностранных дел республики Юраю Бланару восстановить работу существовавших... РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T15:39:00+03:00
2026-02-07T15:39:00+03:00
2026-02-07T15:39:00+03:00
в мире
россия
словакия
украина
роберт фицо
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg
https://ria.ru/20260129/fitso-2071098067.html
россия
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_746c47ed2ab008795e42ad41fe0ddbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо, владимир путин
В мире, Россия, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Владимир Путин
Фицо поручил восстановить работу межправительственных комиссий с Россией
Фицо поручил Бланару восстановить работу межправительственных комиссий с Россией